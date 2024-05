Recordomzet voor TUI

De TUI Group behaalde in het tweede kwartaal van het boekjaar 2024 een recordomzet. Ten opzichte van vorig jaar steeg de omzet met bijna zestien procent.

De omzet van de grootste reisorganisatie van Europa steeg tot 3,6 miljard euro. Sebastian Ebel, CEO van de TUI Group, denkt dat de positieve trend stand houdt. ‘Reizen is erg populair bij mensen. We zien trends die dit in de toekomst verder zullen versterken: ervaringen worden belangrijker dan bezittingen en de middenklasse groeit in veel delen van de wereld’, aldus de topman. Verder geeft hij ook aan bewust te zijn van de huidige ‘macro-economisch en geopolitieke onzekerheden, vooral in het Midden-Oosten.’

Het aantal vervoerde passagiers steeg in het tweede kwartaal met veertien procent tot 2,8 miljoen. Ebel verwacht dat de positieve ontwikkeling zich in de tweede helft van het jaar ook zal voorzetten. TUI hoopt uiteindelijk de trends verder om te kunnen zetten in ‘winstgevende groei’.