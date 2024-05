Schiphol: ‘Reizigers hadden het waarschijnlijk niet eens in de gaten’

Schiphol, KLM en de Koninklijke Marechaussee kijken positief terug op hoe de meivakantie verlopen is.

Gemiddeld vertrokken dagelijks 71.000 reizigers, terwijl er 62.000 arriveerden. Daarnaast verwelkomde het grootste vliegveld van Nederland circa 57.000 transferpassagiers per dag. In vergelijking met 2022, het jaar dat op Schiphol de drukte frequent de spuigaten uitliep, vertrok dit jaar achttien procent meer passagiers vanaf Schiphol. Tussen 26 april en 12 mei vonden meer dan 22.000 vliegbewegingen op de luchthaven plaats. ‘Dankzij de goede doorstroming hebben de meeste reizigers waarschijnlijk niet eens in de gaten gehad hoe ontzettend druk het is geweest’, constateert Patricia Vitalis, directeur luchthaven operaties van Schiphol, bij ANP.

Personeel aangetrokken

Deze meivakantie werd opnieuw drukte verwacht. Geschat werd dat dagelijks 70.000 reizigers vanaf Schiphol zouden vertrekken. Voorafgaand aan de vakantie waren de verwachtingen dan ook hoog gespannen, omdat het vliegveld de afgelopen jaren geregeld te maken kreeg met lange wachtrijen bij de beveiliging als gevolg van de personeelstekorten. In de afgelopen jaren is druk bezig gegaan met het aantrekken van nieuw personeel. De Koninklijke Marechaussee liet bijvoorbeeld weten gedurende deze vakantie voldoende werknemers op de been te kunnen brengen. Echter, wachtrijen waren niet onvermijdelijk, benadrukte zij.

Passeren van de security

Desondanks kon deze meivakantie 95 procent van de passagiers binnen negen minuten de security passeren. Hiermee is volgens Maarten Stienen, operationeel directeur van KLM, een goede basis gelegd voor komende zomer. ‘Voor ons is dit het eerste piekmoment voor de drukte van de zomervakantie. Ik ben tevreden met hoe dit is verlopen en heb alle vertrouwen in een goede zomer’, zegt hij. In de zomer wordt opnieuw drukte verwacht. Schiphol liet eerder weten dit zomerseizoen 293.000 vluchten te kunnen laten uitvoeren, 13.000 meer dan aanvankelijk op de planning stond.