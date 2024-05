Aeroflot creëert luchtbrug tussen Russische steden

Aeroflot begint vanaf komende maand met een nieuw programma: ‘Aeroflot Shuttle’. Het gaat hierbij om een vrijwel continue service tussen Moskou en Sint-Petersburg. In totaal gaan er meer dan zeventig toestellen per dag op en neer tussen de twee steden.

Aeroflot maakte in augustus 2022 bekend honderden Russische vliegtuigen te bestellen. De vloot bestond destijds voornamelijk uit Westerse toestellen maar het is door de sancties steeds moeilijker voor Aeroflot om de juiste reserveonderdelen te vinden. De huidige vloot van de groep, waar ook Rossiya en Pobeda onderdeel van uitmaken, bestaat uit 59 wide-bodies, 212 middellange-afstand narrow-bodies en 78 exemplaren van de in Rusland gebouwde-Sukhoi Superjet 100. Het laatstgenoemde is ook het toestel dat de Russische luchtvaartgroep gaat gebruiken voor de luchtbrug tussen de twee grootste Russische steden.

Voor de passagiers zijn de vluchten erg flexibel. Zo kunnen ze tot dertig minuten voor vertrek inchecken, tot twaalf uur voor vertrek de vlucht aanpassen en er is een klasse beschikbaar voor passagiers zonder bagage. Bovendien maakt Aeroflot gebruik van zowel de luchthavens van Sheremetyevo en Vnukovo in Moskou. Aeroflot is van mening dat de voordelen van dit nieuwe programma niet alleen zullen worden gewaardeerd door zakenreizigers, die vaak hun schema’s moeten aanpassen, maar ook door alle passagiers die op zoek zijn naar een flexibelere reis tussen de twee belangrijkste steden. De optie om de vluchttijden gratis te wijzigen, zijn vooral gunstig voor degenen die te vroeg of te laat op de luchthaven aankomen voor hun oorspronkelijk geboekte vlucht.

Aeroflot Group

De Aeroflot group beschikt in totaal over 349 toestellen. Het merendeel ligt bij de flagcarrier-tak zelf, 50 procent. Daarna volgt Rossiya airlines, dat over een aandeel van ruim 38 procent beschikt. Rossiya was de een-na-laatste maatschappij in Europa die over de passagiersvariant van de 747 beschikte maar haalde deze eind 2022 uit haar vloot. De groep heeft ook nog de ultra-low-cost-maatschappij Pobeda. Pobeda werd opgericht eind 2014 en betekent letterlijk ‘overwinning’, haar vloot bestaat enkel uit Boeing 737’s.