Duitse regerings-A340 naar de woestijn

De A340 met Bundeswehr-code 16+01 van de Duitse regering vertrekt op nog één laatste vlucht. Het geplaagde toestel vertrekt naar het Spaanse Teruel waar men het gaat ontmantelen.

De Luftwaffe heeft slechte ervaringen met de A340 die ze tot begin dit jaar in haar bezit had. Het regeringstoestel strandde vorig jaar in Abu Dhabi toen het onderweg was naar Australië met de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken. De Luftwaffe had het toestel begin 2023 nog van een grote onderhoudsbeurt voorzien maar het mocht niet baten. De witte A340 met de Duitse vlag staat sindsdien aan de grond. Op X liet de Duitse Luchtmacht weten het toestel zo snel mogelijk uit dienst te nemen. De drie A350’s in het bezit van de Luftwaffe, waarvan twee actief, voorzien de Duitse regering op dit moment van verre reizen.

De zus van de 16+01, genaamd 16+02, legde in september vorig jaar al het loodje. De Luftwaffe verkocht die A340 aan de Amerikanen. Sindsdien staat de viermotorige witte vogel in het Amerikaanse Roswell, weliswaar met een onzekere toekomst. De andere werd in januari op een veiling verkocht aan Lufthansa Technik. Lufthansa maakte haar plannen duidelijk, ook deze A340 zou aan het eind van haar Latijn zijn. De Duitse maatschappij zou een mooie locatie voor haar zoeken.

Zo vertrok het Duitse regeringstoestel op vijftien mei zonder grote aankondiging vanaf haar thuisbasis in Keulen naar haar laatste rustplaats in het zonnige Zuiden. Onder de Spaanse zon die 200 dagen per jaar schijnt, ontmantelt Tarmac Aerospace het toestel. Als de 25-jarige A340 Teruel weer verlaat, dan is dat alleen nog mogelijk als losse onderdelen.



De derde A350 met serienummer 10+03 staat nog in de fabriek van Hamburg. Na de ombouw van de cabine zal dit toestel ook aan de Duitse regering overgedragen worden.