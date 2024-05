Easyjet-CEO stapt op met dalende aandeelkoersen

Johan Lundgren stapt per 2025 op als CEO van de budgetmaatschappij easyJet. De huidige CFO, Kenton Jarvis, neemt het stokje, over een jaar, van hem over. Met het bericht daalden de aandeelkoersen van de budgetmaatschappij met meer dan vier procent.

Lundgren was de architect van de pandemie-strategie van de Britse maatschappij. In 2017 deed hij zijn aantrede als CEO nadat hij jarenlang bij Tui werkzaam was. Gedurende zijn werkzame periode kreeg hij een flinke uitdaging voor de kiezen. Door Corona moest hij vele toestellen aan de grond zetten maar toch lukte het hem de pandemie op redelijke wijze te doorzijlen. Hij verminderde schulden met rap tempo en zette winstgevende pakketvakanties op.

De voorzitter van easyJet, Stephen Hester zei donderdag tegen de pers het jammer te vinden dat Lundgren vertrekt. ‘We zijn verdrietig dat Johan (Lundgren) opstapt bij easyJet. Hij heeft uitstekend werk geleverd als onze CEO sinds december 2017; hij wist het bedrijf door de immense uitdagingen van de Covid-periode te sturen en een duidelijke strategie en een sterk uitvoeringsplan op te stellen. Dit alles om zijn ambitie waar te maken om ‘Europa’s meest geliefde luchtvaartmaatschappij’ te zijn en om te winnen voor klanten, aandeelhouders en onze mensen’, aldus Hester.

Verlies

Ondanks Jarvis’ belofte de huidige koers aan te houden, daalden de koersen van de aandelen. Weliswaar in lijn der verwachting leidde easyJet een verlies van een kleine 410 miljoen euro in de eerste helft van het financiële jaar 2024. Dat is iets meer dan de verwachte 400 miljoen. Een jaar eerder lagen de verliezen nog op 460 miljoen euro.

Er zijn overigens geen reden tot zorgen. De verliezen zijn deels te danken aan hogere kerosine-prijzen en de investeringen in het pakketvakantie-bedrijf van Lundgren die gestaag groeit, bovendien zijn luchtvaartmaatschappijen altijd minder winstgevend in de wintermaanden. Lundgren zei tegen de pers dat de budgetvlieger gefocust is op een nieuwe recordzomer die tot flinke winstgroei moet leiden. In 2028 moet de huidige groei easyJet een bruto winst van meer dan één miljard Britse pond opleveren.

Lundgren geeft als reden voor vertrek het feit dat hij al zeven jaar aan het roer staat van de maatschappij. Volgens hem zijn er weinig maatschappijen waarbij een succesvol hoofd zolang blijft zitten. Wat hij na zijn opstap gaat doen, weet hij zelf ook nog niet.