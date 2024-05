Is dit een helikopter of een vliegtuig?

De helikopter van de toekomst lijkt op een vliegtuig. Airbus combineert met de Racer de voordelen van vliegtuigen en heli’s om hoge snelheden te bereiken.

Airbus Helicopters heeft woensdag een experimenteel toestel gepresenteerd dat een kruising tussen een vliegtuig en een heli is. De Racer, met een waarde van 200 miljoen euro ($217 miljoen), is een eenmalig demonstratiemodel dat traditionele bovenliggende rotoren combineert met twee voorwaarts gerichte propellers. Zo zou het toestel stabiliteit en snelheid combineren; iets wat ideaal is voor bijvoorbeeld reddingsdiensten.

‘Er zijn missies waarbij de snelst mogelijke aankomsttijd van vitaal belang is. We praten vaak over het ‘gouden uur’,’ aldus de CEO van Airbus Helicopters, Bruno Even. Ook voor militaire toepassingen is het ontwerp mogelijk interessant. De NAVO is op dit moment bezig met een studie naar helikopters van de volgende generatie.

De Racer, die voor het eerst in april buiten het zicht van de camera’s vloog, vloog langs een publiek van 150 genodigden waaronder politici, vertegenwoordigers van de Europese Unie en mensen uit de sector bij Airbus Helicopters in Marignane, Zuid-Frankrijk. Airbus, ‘s werelds grootste civiele helikopterproducent, experimenteert al jaren met nieuwe snelle helikopterontwerpen sinds de grote concurrent Sikorsky het snelheidsrecord brak met zijn X2-demonstrator-helikopter. De Racer is de opvolger van de op de Dauphin gebaseerde X3-demonstrator. Beide ontwerpen behalen een hoge snelheid door de voordelen van vaste vleugelvliegtuigen te combineren met die van een standaardhelikopter.