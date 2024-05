KLM introduceert wijntje uit Amsterdam 

Dat men in Businessclass van een sjiek drankje houdt, mag als bekend verondersteld worden. Binnenkort voegt KLM daar een bijzondere optie aan toe: een wijntje uit Amsterdam. Het bedrijf Chateau Amsterdam maakt de wijn voor KLM.

Chateau Amsterdam is een ‘urban winery’ in Amsterdam Noord. Zelf hebben ze geen wijngaarden, druiven willen immers moeilijk groeien in het kille Nederland. Echter, ze importeren verschillende druivensoorten van over heel Europa en produceren daarmee meer dan twintig verschillende soorten wijn van hoogwaardige kwaliteit. Door dit concept is het voor Chateau Amsterdam toegestaan af te wijken van de strenge eisen die komen kijken bij het maken van wijn en kan het daarmee ‘unieke blends’ maken. Voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij klonk dat als muziek in de oren en vanaf zaterdag 18 mei kan men een speciale KLM-blend bestellen aan boord van de blauwe vogels.

De unieke KLM-blend bestaat uit de druivenrassen Pinot Noir, Mourvèdre en Sangiovese. De eerste twee komen uit het zuiden van Frankrijk en de laatstgenoemde is afkomstig uit de Italiaanse regio Toscane. Volgens de makers van de wijn zorgt de mix van deze drie druivenrassen voor een ‘rode wijn met een volle smaak en fruitige tonen’.

KLM Businessclass

KLM is al een poosje bezig met het vernieuwen van haar product in het business-segment. Over de afgelopen jaren heeft de op Schiphol-gevestigde maatschappij verschillende nieuwe producten geïntroduceerd in haar duurste klasse. Op dit moment is KLM ook bezig met het introduceren van een Premium-Economy product. Hierbij worden elementen van de Businessclass gecombineerd met elementen vanuit de Economyclass. Perfect voor mensen die liever wat meer uitgeven aan een comfortabelere vlucht maar niet het geld voor Businessclass tot hun beschikking hebben.



Tip: Lees hier een (weliswaar ietwat verouderde) recensie van de KLM Businessclass.

Tip: Lees hier over de introductie van de Premium-Economy class bij KLM.