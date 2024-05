Dit wil het nieuwe kabinet met de luchtvaart

KLM is blij met de plannen rondom Schiphol die in het hoofdlijnenakkoord staan. De verwachte coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB lijkt de luchtvaartsector gunstiger gezind. Veel blijft echter nog onbesproken.

De eerste tekenen van het waarschijnlijk toekomstige kabinet van PVV, VVD, NSC en de BBB lijken redelijk gunstig voor de luchtvaartsector. Dit zorgt dan ook voor een tevreden KLM. ‘Al ruim 100 jaar mag KLM bijdragen aan een sterk verbonden Nederland met de rest van de wereld. Iets wat we moeten koesteren en blijven verbeteren. KLM is blij om te zien dat deze vier partijen dat onderschrijven en de netwerkkwaliteit van Schiphol willen behouden’, zegt de luchtvaartmaatschappij tegen het Noordhollands Dagblad.

Ook wil KLM samen met iedereen in Den Haag ‘haar ambities verwezenlijken’, zodat het voor omwonenden van Schiphol en het klimaat ‘ook beter’ wordt. Dat gaat de luchtvaartmaatschappij naar eigen zeggen de komende jaren doen met schonere, stillere en zuiniger vliegtuigen.

Nog veel onzeker

Wat de toekomst voor de luchtvaartsector in petto heeft valt niet te voorspellen aan de hand van het hoofdlijnenakkoord. Hieraan wordt maar één zin gewijd: ‘De komende jaren moet voor wat betreft de luchtvaart de inzet gericht zijn op het op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden (geluidhinder), met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Zo is op langere termijn doorgroei mogelijk met stillere en schonere vliegtuigen.’ Een radicale ommekeer van het huidige beleid zal het niet zijn maar de toon is in ieder geval niet negatief.

Over de vliegtaks wordt in de financiële bijlage wel gesproken. Vanaf 2027 wordt de vliegtaks gedifferentieerd op basis van de gevlogen afstand, waarbij reizigers voor lange vluchten meer belasting zullen betalen. Dit zal de schatkist jaarlijks bijna 250 miljoen euro extra opleveren.

Omwonenden minder blij

Anders dan KLM zijn de omwonenden van Schiphol minder blij. ‘Teleurstellend, maar niet onverwacht’, noemt Mirella Visser de plannen voor. Visser is voorzitter van het bewonersplatform PUSH in Uithoorn. Ook bestuursvoorzitter Jan Boomhouwer van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) is niet in zijn sas: ‘Met die paragraaf over Schiphol ben ik snel klaar. Er staat weer: éérst de luchtvaart en dan de omwonenden. Het is geen goed begin.’