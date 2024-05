Boeing-topman krijgt ongekend hoge bonus mee

Vertrekkend Boeing-topman Dave Calhoun krijgt een beloning van maar liefst 33 miljoen dollar. De CEO ontvangt daarmee de hoogste jaarbeloning ooit in de geschiedenis van het bedrijf, en 45 procent meer dan een jaar eerder.

De aandeelhouders van Boeing stemden vrijdag in met het beloningspakket. Ook werd Calhoun herbenoemd, al kondigde hij in maart aan dat hij eind dit jaar vertrekt – samen met een aantal andere bestuurders van het bedrijf. De forse toename van Calhouns beloning bestaat voornamelijk uit een aandelenpakket dat hem eerder toegezegd was. Desalniettemin is de timing ervan opmerkelijk te noemen, aangezien het gat waarin de Amerikaanse vliegtuigbouwer zichzelf heeft gegraven gedurende Calhouns termijn alleen maar groter is geworden. De 737 MAX vliegt weliswaar weer, maar Boeing kampt nog altijd met veel productieproblemen. Bovendien werd een heel aantal 737’s eerder dit jaar weer aan de grond gezet, nadat een deurpaneel van een MAX 9 tijdens een vlucht van Alaska Airlines uit het vliegtuig schoot. Sindsdien is de hele productieketen nog verder onder het vergrootglas van de FAA komen te liggen en mag het bedrijf veel minder vliegtuigen afleveren. Bovendien zorgen de aanhoudende problematiek en ontdekkingen van nieuwe defecten bepaald niet voor een spoediger verloop van de certificeringsprocedures voor de MAX 10, MAX 7 en 777X.

Calhoun zegt dan ook af te zien van een prestatietoeslag van een kleine drie miljoen dollar, maar krap zal hij met het ongekend hoge salaris niet komen te zitten. Eerder had een aantal financiële adviseurs de aandeelhouders van de onderneming nog opgeroepen tegen het pakket te stemmen, maar die oproep bleek aan dovemansoren gericht. Overigens werd er tijdens de aandeelhoudersvergadering nog een hele reeks andere plannen verworpen. Zo werd onder meer een voorstel om te onderzoeken in hoeverre de lobbyactiviteiten van Boeing verenigbaar zijn met de CO2-toezeggingen van het bedrijf naar de prullenbak verwezen.