De bijzondere samenwerkingen van KLM

Wie wel eens in een van de twee KLM-lounges is geweest, weet dat het niet gebruikelijk is dat orkestleden daar zitten te musiceren. Maar afgelopen vrijdag werden de op hun vlucht wachtende passagiers in KLM Crown Lounge 52 verrast met een uitvoering door enkele leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Om naar meer bestemmingen te kunnen vliegen en handige vluchtschema’s te kunnen aanbieden, is KLM partner van meerdere luchtvaartmaatschappijen. De airline heeft echter ook een aantal partners geselecteerd voor het behoud van cultureel erfgoed en meer in het algemeen voor de bloei van Kunst en Cultuur. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPO) is een van deze partners. ‘Wij verbinden Nederland met de wereld en een orkest als dit speelt op wereldniveau’, aldus Frank Houben, Delegate to the Board bij KLM. Als andere voorbeelden waar het muziek betreft noemde hij het Koninklijk Concertgebouw Orkest en het Amsterdam Synfonietta.

‘Het wordt voor dergelijke mensen steeds kostbaarder om een toer te kunnen invullen’, stelde Houben. ‘Wij proberen ze te ondersteunen met het beschikbaar stellen van een aantal tickets en het vervoer van hun instrumenten.’ Henriette Henny, Manager Development bij het RPO, haakte erop in: ‘Wij vinden het leuk daarom iets terug te doen in de vorm van dit optreden.’ De beide violisten, de altvioliste, celliste en bassist hadden er ook zin in. Het eerste stuk dat zij speelden was een lekker in het gehoor liggende compositie van George Onslow. © Lieneke Koornstra

‘Wij vinden het belangrijk betrokkenheid te tonen’, vertelde Houben. ‘Je kunt dat niet alleen in goede tijden doen. Ook in slechtere tijden blijven wij erop inzetten. Dat is geen kwestie van met geld strooien maar van in verbinding willen blijven.’ Onlangs beëindigde het Eye Filmmuseum het partnerschap met KLM. ‘Dat is aan hen’, reageerde Houben. ‘Ze blijven wel vliegen, dat houdt niet op. En er zijn nog genoeg musea, waaronder het Rijksmuseum, die heel graag gebruik maken van het aantal tickets dat wij ter beschikking stellen. Zo kan er, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een tentoonstelling, worden gekeken welke schilderijen moeten worden ingevlogen.’



KLM beëindigde in 2016 de sponsoring van de DDA, de Dutch Dakota Association. Houben: ‘Eigenlijk wil je alles doen, maar je kunt niet alles doen. En soms willen we ook wisselen, verschillende initiatieven een kans geven.’ Die kans krijgen De Hoogvliegers inmiddels weer. Deze stichting die zieke of gehandicapte kinderen van zes tot en met zeventien jaar oud een bijzonder en onvergetelijk vliegavontuur laat beleven, mocht op 11 november 2023 met een KLM-Boeing 737 een rondje boven Nederland vliegen.

‘Heel veel KLM’ers helpen als vrijwilliger mee om de wens van een kind in vervulling te laten gaan. Er is zoveel enthousiasme.’ Datzelfde enthousiasme is ook terug te zien bij de eigen stichting ‘Wings of Support’, een initiatief van KLM- en Martinair-medewerkers die zich inzetten voor onderdak, onderwijs en medische verzorging voor behoeftige kinderen wereldwijd. Verder organiseert ook al vele jaren KLM Open, het grootste internationale golftoernooi van Nederland. Houben: ‘Dat doen we voor onze Flying Blue-klanten. Uit onderzoek dat we ernaar hebben gedaan, bleek dat zij veel affiniteit hebben met golf.’

En toen was het opnieuw genieten, nu van een duet van Gioachino Rossini voor bas en cello. ‘Voor ons is dit een mooi moment om te laten zien wie wij zijn’, aldus Henriette Henny. ‘Zowel KLM als wij bestaan inmiddels 105 jaar en dat vieren we samen, zoals nu, op dit moment.’