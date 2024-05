Steekvlammen bij neus A321neo | Video

Passagiers die geëvacueerd werden als gevolg van rook en vuur bij de neus van een Airbus A321neo van Delta Airlines, namen tegen de regels in hun persoonlijke eigendommen mee.

De machine, registratie N504DZ, vertrok rond 16:45 uur lokale tijd als DL604 vanuit Cancun (Mexico) voor een vlucht naar Seattle-Tacoma International Airport. Na een vlucht van zes uur en dertig minuten landde het toestel op haar bestemming en taxiede vervolgens naar de gate. Toen de grondafhandeling het vliegtuig aansloot op de externe elektriciteitsvoorziening, ontstond er rookontwikkeling, algauw resulterend in een steekvlammen. CCTV captures moment Delta A321neo had to be evacuated at Seattle Airport due to a mechanical malfunction that caused a fire near the nose area on May 6. pic.twitter.com/Y6Ms2AJwAq— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 14, 2024

Brand- en rookontwikkeling

‘Op de avond van 6 mei was de bemanning van vlucht DL604 van Cancun naar Seattle getuige van rookvorming bij de neus van het vliegtuig nadat de elektriciteit op de grond was aangesloten’, verklaart een Delta-woordvoerder bij PEOPLE. De evacuatieglijbanen werden algauw geactiveerd. Met de instructies van de cabin crew wat betreft het moeten achterlaten van de persoonlijke eigendommen, werd het niet zo nauw genomen: een aantal passagiers nam ze toch mee uit de A321neo. ‘Passagiers werden geëvacueerd en degenen die naar de voorkant waren gelopen, keerden via een trap [die naar het vliegtuig geschoven was] terug naar de terminal’, aldus de woordvoerder. Op videobeelden is te zien hoe de189 inzittenden de A321neo verlieten.

Ground Power Unit

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onbekend. De A321neo staat vandaag de dag nog steeds aan de grond op de luchthaven van Seattle. Delta heeft laten weten een onderzoek naar het incident in te stellen en zal daarbij volgens Aviation24.be voornamelijk focussen op de Ground Power Unit (GPU).