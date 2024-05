Opnieuw schort KLM vluchten naar bestemming tijdelijk op

KLM vliegt zowel in juli als augustus tijdelijk niet meer tussen Schiphol en de Israëlische hoofdstad Tel Aviv.

Reden voor de tijdelijke stop is ‘de aanhoudende onrust’ in de regio, doelend op de oorlog tussen Israël en Hamas. ‘Klanten met een vliegticket van/naar Tel Aviv en een reisdatum tussen 1 juli en 31 augustus worden omgeboekt of krijgen hun geld terug’’, zegt een woordvoerder van KLM in Algemeen Dagblad. Het is onduidelijk waarom de luchtvaartmaatschappij ervoor kiest specifiek die twee maanden geen operaties tussen Schiphol en Tel Aviv uit te voeren. Het reisadvies naar de grensgebieden tussen Israël, Gaza, Libanon, Syrië en Egypte is nog altijd kleurcode rood, terwijl voor de rest van het land zelf oranje geldt.

Opnieuw stopzetten

Het is niet de eerste keer dat KLM haar vluchten tussen beide steden tijdelijk schrapt. In oktober vorig jaar, vlak na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas, besloot de luchtvaartmaatschappij samen met dochteronderneming Transavia daar eveneens toe. Echter, vanaf 1 april werd de situatie veilig genoeg bevonden om de operaties te hervatten. KLM vertrok voor de oorlog nog laat in de avond richting de Israëlische hoofdstad, terwijl na het uitbreken ervan vroeg in de ochtend opgestegen werd. Daarnaast introduceerde de luchtvaartmaatschappij een tussenstop op de luchthaven van Larnaca, een stad op het eiland Cyprus. Cyprus ligt op bijna 500 kilometer voor de kust van Israël. Doordat de spanningen aanhielden besloot KLM halverwege april ook de luchtruimen van Iran en een deel van Israël op vluchten naar bestemmingen in Azië te mijden.