A320-passagiers ‘koud en nat’ achtergelaten

Tijdens een JetBlue-vlucht, vermoedelijk uitgevoerd met een Airbus A320, diende zich in de cabine ‘mysterieuze mist’ aan.

Tijdens een vier uur durende vlucht naar New York zou condensatiemist uit de ventilatie de cabine zijn binnengedrongen. Savannah Gowarty, een van de inzittenden, filmde het fenomeen en citeerde daarbij de piloot: ‘Het lijkt te regenen in de cabine’. De cabine vulde zich geleidelijk met mist. De verbaasde passagiers raakten daardoor geleidelijk aan doorweekt. ‘Wat is dit? Vier uur vliegen. Zo koud’, vertelde Gowarty op het op TikTok geplaatste filmpje. Weer terug op haar zitplaats trok ze haar blouse uit en hing dit op de armleuning in de hoop dat het zou drogen. De opname tikte afgelopen week reeds de twee miljoen views aan. Mist Soaks Passengers on New York Flight.



While boarding the plane, which appeared to be a JetBlue A320, a thick mist began pouring from the aircraft's air vents, soaking everyone and everything in its path.



Passengers were seen removing their wet clothing in hopes of drying… pic.twitter.com/8WWPuU1jeo— BoreCure (@CureBore) May 16, 2024

Veelvoorkomend fenomeen

Waar die mist vandaan komt? Christopher Hennon, hoogleraar meteorologie aan de Embry-Riddle Aeronautical University in de Verenigde Staten, bevestigt dat het condensatie betrof. Mogelijk heeft de A320 enige tijd zonder draaiende motoren aan de gate gestaan. De lucht in de cabine kon daardoor warm en vochtig worden. ‘Toen de motoren startten en de airconditioning werd ingeschakeld, koelde de lucht bij de ventilatieopeningen snel af en raakte verzadigd, waardoor de “rook”ontstond’, licht hij toe bij FOX Business. ‘Dit komt vrij vaak voor. Ik heb op verschillende vluchten gezeten waar ik dit verschijnsel heb waargenomen. De condens verdwijnt vrij snel naarmate de lucht in de cabine steeds droger wordt.’ Een soortgelijk incident deed zich volgens Newsweek afgelopen zomer voor een in een machine van easyJet.