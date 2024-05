Eindhoven Airport blijft wachten

Het controleren van de geluidshinder op Eindhoven Airport is momenteel nog een opgave. Het luchthavenbesluit laat op zich laat wachten.

In 2019 bracht ministerieel verkenner Pieter van Geel het advies Opnieuw Verbonden uit. Het streven daarin was dat de geluidsoverlast van het Noord-Brabantse vliegveld in 2030 met 30 procent zou zijn gereduceerd. Omdat Eindhoven Airport nog op een luchthavenbesluit wacht, is het lastig de (tussentijdse) prestaties te toetsen.

Luchthavenbesluit maakt het controleerbaarder

Voordat de luchthaven dat kan verkrijgen, dienen de resultaten van een Milieu Effecten Reportage (MER) bekendgemaakt te worden. Het vliegveld maakte in de afgelopen jaren reeds een enorme groei door. In 2009 kende Eindhoven Airport nog 18.000 vliegbewegingen per jaar; vandaag de dag gaat het er om 41.000. Bovendien nam de hoeveelheid militaire oefeningen met helikopters boven de Oirschotse Heide toe, hetzelfde gold voor de vluchten met Hercules-transportvliegtuigen. Als het aan het Nationaal Programma Ruimte Defensie ligt, komt het aantal daarvan de komende jaren nog hoger te liggen. En daarmee is extra stikstof gemoeid. De invloed op de luchtkwaliteit, natuur en gezondheid blijven door het wachten op het luchthavenbesluit onbekend.

Politieke partijen niet erover te spreken

Het zet kwaad bloed bij GroenLinks, D66, Volt, PvdA en de SP. Deze partijen stellen volgens Studio040 dat Eindhoven Airport gebruikmaakt van de zogeheten ‘vertragingstechniek’. Aanvankelijk zou die in het tweede kwartaal van 2024 klaar moeten zijn, maar dat werd niet gehaald. Behalve de politieke partijen uitte ook Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) – een overlegstructuur rondom Eindhoven Airport – haar onvrede over het uitblijven van MER. De partijen hameren er derhalve op dat het onderzoek snel afgerond dient te worden.