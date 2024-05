Ondanks blijheid toch vrees bij KLM

Hoewel KLM samen met Den Haag ‘haar ambities wil verwezenlijken’ vreest de luchtvaartmaatschappij nog steeds voor de aangepaste vliegtaks.

Momenteel betalen Nederlandse reizigers nog 29,05 euro aan vliegbelasting, ongeacht naar welke bestemming. Vorig jaar was dat nog 26,43 euro per reiziger. Het nieuwe kabinet, bestaande uit de PVV, VVD, NSC en BBB, schrijft in het regeerakkoord dat vanaf 2027 de vliegtaks gedifferentieerd wordt op basis van de gevlogen afstand. Dat houdt in dat de langeafstandsvluchten duurder zullen worden. Al met al is de verwachting dat de schatkist op die manier jaarlijks met bijna 250 miljoen euro gespekt wordt.

Invloed op vliegticket verre KLM-vluchten

KLM heeft een groot aantal verre bestemmingen in haar netwerk. De luchtvaartmaatschappij verbindt Schiphol met diverse steden in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Met de introductie van de gedifferentieerde vliegtaks worden die duurder, tot ongenoegen van KLM. ‘Vliegen wordt niet schoner en stiller, maar alleen duurder’, aldus de luchtvaartmaatschappij in De Volkskrant. Daarmee doelt het bedrijf erop dat reizigers Schiphol en KLM zullen gaan omzeilen. ‘Verplaatsen is niet verduurzamen’, luidt de stellingname. Op die manier lopen de inkomsten voor KLM terug en wordt het verduurzamen van de vloot een grotere opgave.

Schiphol wel tevreden

Hoewel de luchtvaartmaatschappij niet te spreken is over de vliegtaks, is Schiphol dat wel. Het vliegveld dat onder leiding van de onlangs vertrokken topman Ruud Sondag een voorstander was van een krimp en het terugdringen van de geluidsoverlast, zegt blij te zijn dat de langeafstandsvluchten extra worden belast. ‘20 procent van de vluchten op Schiphol veroorzaakt 80 procent van de uitstoot’ aldus een toelichting van de kant van de luchthaven.