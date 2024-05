Straaljagers de lucht in voor verdwaalde An-26

De Duitse Luftwaffe stuurde gisteren straaljagers de lucht in nadat zij een Antonov An-26 boven de Oostzee zagen vliegen.

Een vliegtuig vloog volgens het Twitterkanaal van Team Luftwaffe zonder vliegplan en transponder boven het luchtruim van de Oostzee. Wanneer met een vliegtuig om wat voor reden dan ook geen contact gemaakt kan worden, worden militaire toestellen de lucht in gestuurd om poolshoogte te nemen. Duitse Eurofighters van de vliegbasis Lielvarde in Letland werden op het verdachte vliegtuig afgestuurd. Eenmaal aangekomen bleek het te gaan om een An-26, registratie RF-46897. Dat toestel is volgens gegevens van Jetphotos.com gebouwd in 1977 en sindsdien in dienst van de Russische marine. Wat uiteindelijk met de machine gebeurd is, is niet bekend. Erneut stiegen unsere 🇩🇪 #Eurofighter in 🇱🇻 Lielvarde beim #VAPB zu einem Alpha-Scramble auf. Diesmal identifizierten sie eine 🇷🇺 CURL (AN 26), die ohne angemeldeten Flugplan und Transpondersignal über der baltischen See unterwegs war.#WeAreNATO @NATO #StrongerTogether pic.twitter.com/EbiiVgS027— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) May 18, 2024

Basis in Letland

De vliegbasis van Lielvarde ligt op 70 kilometer afstand van de Letse hoofdstad Riga. De luchthaven is sinds maart dit jaar de derde NAVO-basis waaruit de Baltic Air Policing-missies boven Estland, Letland en Litouwen uitgevoerd worden. Wanneer snelle actie vanuit de NAVO vereist is, zoals in het geval van de verdwaalde An-26, worden militaire vliegtuigen vanuit daar de lucht in gestuurd om de gang van zaken te bepalen en de luchtruimen van bondgenoten te beschermen. Lielvarde werd tijdelijk aangesteld als NAVO-basis nadat op de luchtmachtbasis van Ämari in Estland werkzaamheden aan de start- en landingsbanen van start gingen.

Duitse inbreng

De Duitse Luftwaffe stuurde eind februari dit jaar vijf Eurofighters naar Letland om de rol van de Poolse luchtmacht over te nemen. ‘We zijn alle bondgenoten dankbaar die hun strijdkrachten hebben bijgedragen aan de missie om het NAVO-luchtruim en ons volk te beschermen’, zei de Letse minister van Defensie Andris Spruds volgens ERR tijdens het in gebruik nemen van Lielvarde als NAVO-basis.