Air France 777 vliegt 3 uur op 3 kilometer hoogte

In de cockpit van een Boeing 777-300 van Air France deed zich een zuurstoflek voor.

Het betrokken toestel, registratie F-GSQV, vertrok afgelopen maandag om 22:20 uur lokale tijd vanaf Tokio Haneda International Airport voor de terugvlucht naar Parijs Charles de Gaulle. Via Zuid-Korea vloog de 777 richting China. Echter, ten zuidwesten van Beijing, de hoofdstad van het land, kreeg de machine te maken met een zuurstoflek in de cockpit, vertelt een passagier aan AV Herald. Op dat moment bevond het vliegtuig zich op een hoogte van bijna tien kilometer.

Boven China daalde de 777 naar een hoogte van drie kilometer © Flightradar24.com

Dalen na omkeer

Nadat het toestel een bocht had gemaakt in de richting van de luchthaven van vertrek, daalde het naar een hoogte van iets meer dan 3.000 meter zodat de passagiers konden ademen zonder zuurstofmaskers. Op deze hoogte vloog de machine zo’n drie uur door, opnieuw over Zuid-Korea, om vervolgens op te lijnen voor Tokio Haneda International Airport. Na een totale vlucht van zeven uur en dertig minuten landde de 777 op dezelfde baan als waarvan die vertrokken was. Eén dag stond de machine aan de grond. Wat de precieze oorzaak van het zuurstoflek was, is niet duidelijk. De schade was hoogstwaarschijnlijk van dusdanige aard dat het vliegtuig een dag later alweer in de richting van Parijs Charles de Gaulle kon terugkeren. Vervolgens is de 777 gewoon haar vluchten blijven uitvoeren.

Drie in een maand

Het is de derde keer deze maand dat een Air France-vliegtuig een ongeplande landing moet maken. Vanwege een brandgeur in de cabine deed een 777-200 op 9 mei hetzelfde in het Canadese Montreal, terwijl een 787 twee dagen eerder om dezelfde reden een ongeplande landing maakte op Iqaluit Airport, eveneens in Canada.