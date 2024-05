Delta A350 te bewonderen op zeer korte vlucht

Delta Air Lines wil haar Airbus A350 inzetten op een anderhalf uur durende vlucht tussen Atlanta en Orlando en vice versa.

De luchtvaartmaatschappij streeft ernaar dit vanaf juli te gaan doen. De A350 zal naar verwachting vlucht DL1213 uitvoeren. Die vertrekt 8:15 uur lokale tijd vanuit Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport en arriveert 9:45 uur op de luchthaven van Orlando. Na een turn around van één uur en twintig minuten vertrekt de A350 11:05 uur weer in de richting van Atlanta waar die één uur en 32 minuten later verwacht wordt. Behalve de DL1213 worden dagelijks nog vijftien Delta-vluchten uitgevoerd tussen beide steden met andere toestellen.

Type A350

Met de inzet van de A350 kan Delta wegens de vermoedelijk toenemende vraag op die route haar capaciteit vergroten. Per dag neemt het type 35L 339 passagiers mee. De maatschappij heeft daarnaast nog twee types van de A350, bestaande uit de 359 die plaats biedt aan 306 reizigers en de 35H met 275 zitplaatsen omdat die voorzien is van een grotere premiumklasse.

Meerdere vliegtuigtypes

Behalve de A350 zet Delta nu al grotere toestellen in op de route Atlanta-Orlando, die een afstand van 650 kilometer kent. In juni zet zij volgens Simple Flying eveneens haar A321ceo/neo-, Boeing 737-900-, 757-200/300-vliegtuigen in. De maand daarop wordt de A350 daaraan toegevoegd, terwijl de A321neo daar weer van afgehaald wordt. Die maand vinden 930 Delta-vluchten tussen beide steden plaats die goed zijn voor 192.010 stoelen. Ten opzichte van deze maand worden veertien meer vluchten uitgevoerd en 6.200 meer stoelen aangeboden.

DL1213

Vertrek Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport: 8:15 (lokale tijd); aankomst Orlando: 9:45

Vertrek Orlando: 11:05; aankomst Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport: 12:37