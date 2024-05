Eurowings moet verplaatsen in Dubai

Sinds vorig jaar vliegt Eurowings vanaf verschillende Duitse luchthavens naar Dubai International Airport. Volgend jaar moet de luchtvaartmaatschappij haar route aanpassen.

Eurowings heeft tot en met 27 april 2025 vluchten gepland tussen de luchthavens van Berlijn, Keulen en Stuttgart en Dubai. Vanaf 30 maart 2025 landen de vliegtuigen daarentegen niet meer op Dubai International Airport, maar op Dubai World Central, ook wel Al Maktoum International genoemd. De luchtvaartmaatschappij heeft de wijziging bevestigd. Volgens een woordvoerster zijn er in die periode geen slots beschikbaar op de eerstgenoemde luchthaven. AeroTELEGRAPH stelt dat Dubai International Airport alleen slots toewijst aan airlines voor het gehele zomervluchtschema, of helemaal niet. Het zomerschema gaat op 30 maart van start.

Op dit moment is Dubai International Airport de eerste en grootste luchthaven van de stad, maar dat moet in de toekomst veranderen. Dubai onthulde onlangs een project om het andere vliegveld fors uit te breiden. De capaciteit van Dubai World Central neemt door de uitbreiding toe van de huidige 26,5 miljoen reizigers naar maar liefst 160 miljoen reizigers per jaar. De gehele exploitatie van Dubai International Airport wordt na de uitbreiding verplaatst naar de nieuwe luchthaven, aldus sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum in een verklaring. Wanneer DWC volledig is ontwikkeld, zal het een capaciteit hebben van maximaal 260 miljoen passagiers en twaalf miljoen ton vracht per jaar. Het is dan vijf keer groter dan Dubai International Airport. Het vliegveld moet in de toekomst beschikken over vierhonderd gates en krijgt vijf parallelle start- en landingsbanen.