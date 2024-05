Iraanse president komt om bij helikoptercrash

In Iran is een helikopter tegen een berg gecrasht. Aan boord waren onder andere de Iraanse president Ebrahim Raisi en minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amirabdollahian.

Het toestel, een Bell 212, was onderdeel van een konvooi van drie helikopters. De Iraanse president was op de terugweg van een bezoek aan Azerbeidzjan, waar hij samen met de president van Azerbeidzjan een dam inhuldigde. In de helikopter zaten nog zeven anderen, die het ongeluk eveneens niet overleefden. Het toestel stortte neer in onherbergzaam gebied in het noordoosten van Iran.

De reddingsactie verliep vervolgens moeizaam door de dichte mist en de duisternis. Zowel Rusland als Turkije boden hulp aan bij de operatie. Een Turkse drone wist de locatie van het ongeval uiteindelijk te achterhalen. Het wrak van de helikopter ligt op zo’n twintig kilometer van de grens met Azerbeidzjan, op een steile berg. Volgens de NOS hadden reddingswerkers de urenlang zicht op de crashsite. Volgens hen werd ‘geen teken van leven’ waargenomen van de inzittenden.

Mist

Hoewel de precieze oorzaak van de crash nog onduidelijk is, zou het weer een grote rol hebben gespeeld. Op het moment van het ongeluk was het, net als tijdens de reddingsactie, erg mistig. Vliegen door dichte mist is zeer gevaarlijk. Het is ook niet de eerste keer dat een helikopter daardoor crasht. In 2017 vloog een machine in dergelijke omstandigheden tegen een tv-mast in Istanbul. Bij het ongeval kwamen alle inzittenden om het leven.