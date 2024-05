Laptop laat United-vlucht uitwijken

Ruim 150 reizigers strandden zondag in Shannon, Ierland, na een opmerkelijk probleem met een laptop. Het koste veel inspanning om de situatie te verhelpen.

De Boeing 767-300ER, registratie N663UA, steeg zondag als vlucht UA12 op van Zurich Airport naar Chicago O’Hare International Airport. Ongeveer drie uur na het vertrek uit Zwitserland, boven de Atlantische Oceaan keerde de machine om. Naar verluidt werd het cabinepersoneel eerder tijdens de vlucht op de hoogte gesteld van een probleem met de laptop van een passagier. Het apparaat zat vast in de stoel van de reiziger. Het lukte de crew niet de laptop te pakken te krijgen. De piloten stelden de luchtverkeersleiding op de hoogte van hun verzoek om uit te wijken naar Shannon Airport.

Het lukte het grondpersoneel op de Ierse luchthaven ook niet om de laptop te verwijderen. Zij betraden daarom het voorste vrachtruim om van daar het apparaat te vinden. Uiteindelijk werden enkele plafondpanelen van het ruim weggehaald en werd de laptop losgemaakt. Maandagmiddag wordt de reis naar Chicago weer hervat.

Brand

Dat de vlucht uitweek vanwege een vastzittende laptop klinkt in de eerste instantie opmerkelijk, maar airlines nemen dergelijke situaties erg serieus. Als de batterij van het apparaat beschadigd raakt, kan deze oververhit raken en in brand vliegen, wat een ernstig veiligheidsrisico met zich meebrengt. Om deze reden mogen elektronische apparaten uitsluitend mee in de handbagage. In het geval van United-vlucht UA12 was de uitwijken naar Shannon de veiligste optie.