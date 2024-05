Zuid-Afrikaanse Dakota’s na maar liefst 81 jaar met pensioen

De Zuid-Afrikaanse luchtmacht (South African Air Force, SAAF) stuurt de laatste operationele Dakota-toestellen binnenkort met pensioen. Het betreft vijf C-47TP “Turbo Daks”, gestationeerd op de vliegbasis Ysterplaat. Dit schrijft onder meer het gezaghebbende Zuid-Afrikaanse DefenceWeb.

De Zuid-Afrikaanse luchtmacht vliegt sinds 1943 al met de C-47 Dakota, voornamelijk als transportvliegtuig. Begin jaren ’80 was de SAAF zelfs de grootste C-47 gebruiker ter wereld. In totaal heeft de SAAF bijna 100 Dakota’s in dienst gehad. De Zuid-Afrikaanse luchtmacht vloog nog tot 1994 met “originele” Dakota’s. Eén C-47 vliegt sindsdien bij de SAAF Historic Flight, het vliegende museum op vliegbasis Swartkop. C-47 Dakota van de SAAF Historic Flight in formatie met een C-47TP © Leonard van den Broek

Vanaf 1989 ondergingen meer dan 30 SAAF C-47’s een modernisering tot C-47TP. De romp werd verlengd en de toestellen kregen nieuwe PT6A turbopropmotoren. In de gemoderniseerde “TurboDaks” werd ook nieuwe avionica geïnstalleerd en een aantal C-47TP’s werd uitgerust met radar. Deze toestellen werden ingezet voor maritieme patrouilletaken, na uitfasering van de verouderde Shackleton.

De afgelopen jaren waren er problemen met de inzetbaarheid van Zuid-Afrikaanse TurboDaks. De laatste acht overgebleven C-47TP’s waren gebaseerd op Ysterplaat bij Kaapstad en hadden zowel transport- als maritieme patrouilletaken. Van deze acht TurboDaks waren er nog slechts vijf vliegwaardig. Deze vlogen de afgelopen twee jaar al niet meer. Armscor, verantwoordelijk voor het Zuid-Afrikaanse defensiematerieel, informeerde de regering vorig jaar al dat de SAAF TurboDaks voorlopig aan de grond zouden blijven vanwege onderhoudsproblemen. Herhaalde pogingen om het onderhoud aan te besteden, liepen op niets uit. ‘De Dakota C-47TP is een sterk verouderd vliegtuigtype, zowel in Zuid-Afrika als daarbuiten is de ondersteuning voor dit vliegtuig zeer beperkt.