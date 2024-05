Austrian start met Dreamliners

Austrian Airlines heeft dit weekend de eerste 787-9 Dreamliner in dienst genomen. De maatschappij gaat met de 787 haar oude 767’s en 777’s vervangen.

Austrian Airlines, de Oostenrijkse dochtermaatschappij van Lufthansa, heeft de trainingsvluchten met haar eerste Dreamliner voltooid. De Boeing 787-9 met registratie OE-LPL is nu op korte afstanden actief. Een week geleden arriveerde het vliegtuig in Wenen nadat het zijn trainingsvluchten had volbracht in Duitsland.

Op vrijdag vloog de Boeing 787-9 met registratie OE-LPL ‘s ochtends vanuit de Oostenrijkse hoofdstad naar de luchthaven Leipzig/Halle. Daar maakte het vijf vluchten voordat het terugkeerde naar Wenen. Op zaterdag en zondag werd ook nog getraind. Door de vele starts en landingen kunnen de piloten van Austrian Airlines het gedrag van het nieuwe model grondig leren kennen. OE-LPL / On May 14th, @_austrian Airlines took delivery of a first @BoeingAirplanes 787-9 #Dreamliner. The aircraft (ex Bamboo Airways) has received some maintenance and preparation work in TPE and TEV.https://t.co/gJjIQcF312— Aeronews (@AeronewsGlobal) May 15, 2024

Eerst binnen Europa

Maandag begon de Lufthansa-dochter met reguliere vluchten met haar nieuwe langeafstandsvliegtuig. Het werd ingezet naar Frankfurt en Berlijn en terug. Met deze korteafstandsvluchten kan de bemanning van Austrian Airlines nog beter vertrouwd raken met het nieuwe model. Daarom zal de Boeing 787 voorlopig in Europa worden ingezet. Op 15 juni wordt het toestel voor het eerst ingezet waarvoor het bedoeld is: langeafstandsvluchten. De eerste bestemmingen zijn Chicago en New York.

Modernisering

Het tweede Dreamliner-vliegtuig heeft de registratie OE-LPM en zal de komende weken in Wenen aankomen. De toestellen voor Austrian zijn afkomstig uit de vloot van Bamboo Airways. Hierdoor kon AUA sneller beginnen met het vernieuwen van haar langeafstandsvloot. In totaal zal de Oostenrijkse nationale luchtvaartmaatschappij elf Boeing 787-9’s ontvangen om haar negen Boeing 767’s en 777’s te vervangen.