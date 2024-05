Braziliaanse vliegbasis krijgt bijzondere taak

Een Braziliaanse staat wordt al weken geteisterd door overstromingen. Een luchthaven staat daardoor al lange tijd onder water en is gesloten voor al het vliegverkeer. De autoriteiten hebben nu een alternatief gevonden.

Het ANAC, de Braziliaanse luchtvaartautoriteit, heeft de nabijgelegen vliegbasis van Canoas toestemming gegeven voor het afhandelen van commerciële passagiers- en vrachtvluchten. Het doel is om een vliegveldalternatief te bieden voor de grootstedelijke regio van Porto Alegre. De internationale luchthaven van de stad, Salgado Filho, staat nog steeds volledig onder water. Het is niet duidelijk wanneer het vliegverkeer van en naar het vliegveld kan worden hervat, hoewel in veel delen van de stad het water terugtrekt. De vliegbasis, die allesbehalve is ingericht voor het afhandelen van commerciële vluchten, mag voorlopig vijf vluchten per dag ontvangen. Visuals on 06 May : Ground staffs are using floating boat to move between aircraft at the Porto Alegre International airport of flooded Rio Grande do Sul.



Seen here is an Azul Conecta Cessna 208B Grand Caravan EX aircraft (PS-CNB) affected by flood in the hangar premises of the… pic.twitter.com/jg86nMfqZf— FL360aero (@fl360aero) May 6, 2024

Dubai

Vorige maand werden Dubai en de naastgelegen luchthaven overspoeld door hevige stormen met zware regenval. Beelden toonden hoe vliegtuigen van Emirates en Flydubai door het hoge water taxieden. De luchthaven was zelfs genoodzaakt een klein halfuur de operatie volledig stil te leggen. Als gevolg werden in die tijd zo’n vijftig vluchten geannuleerd. Daarnaast week een handvol vluchten uit naar nabijgelegen vliegvelden. Veel Emirates-vluchten, waaronder die van en naar Schiphol, waren soms urenlang vertraagd.

Sir Tim Clark, Emirates-CEO, bood zijn ‘zeer oprechte excuses’ aan, aan elke klant wiens reisplannen werden verstoord. ‘Wij erkennen en begrijpen de frustratie van onze klanten als gevolg van de congestie, het gebrek aan informatie en de verwarring in de terminals.’ De topman voegde er destijds aan toe dat de lange wachtrijen en -tijden onaanvaardbaar waren.