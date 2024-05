Filipijnen ontvangen Turkse aanvalshelikopters

De Filipijnen hebben de laatste twee van zes T129 ATAK-gevechtshelikopters van Turkish Aerospace ontvangen. De twee heli’s kwamen dit weekend aan op de Danila Atienza-basis van de Filipijnse luchtmacht.

Met de twee nieuwe toestellen is de vloot van zes Filipijnse T129’s compleet. Manila ontving het eerste paar T129’s in maart 2022 en het tweede paar in november 2023. De zes aanvalshelikopters werden in 2020 naar verluidt voor 269 miljoen dollar besteld. ‘Deze speciale gevechtshelikopters zullen naar verwachting het operationele gevechtsvermogen van de luchtmacht verbeteren en de capaciteitskloof in stedelijke oorlogsvoering dichten,’ aldus de Filipijnse luchtmacht.

De Turkse T129 is gebaseerd op de A129 Mangusta van Leonardo Helicopters en wordt aangedreven door een paar T800-motoren van de Light Helicopter Turbine Engine Company. Hij is bewapend met een 20mm drieloopskanon en kan onder andere antitankraketten afvuren. Naast de ATAK’s beschikken de Filipijnen ook over andere heli’s. Zo werden Bell AH-1S Super Cobra’s tweedehands gekocht van Jordanië. Ook bestelde het land 48 Sikorsky S-70i.

De Filipijnse strijdkrachten zijn bezig met het verbeteren van hun materieel na de strijd tegen Islamitische opstandelingen in de zuidelijke stad Marawi in 2017. Tijdens het vijf maanden durende stedelijke conflict, dat de stad verwoestte, had de Filipijnse luchtmacht moeite om precieze aanvallen uit te voeren op militanten die zich schuilhielden in gebouwen.