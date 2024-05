Turkish Airlines hervat vanaf vandaag de vluchten naar Kabul. De maatschappij gaan vier keer per week naar Afghanistan vliegen.

Drie jaar na de chaotische terugtrekking van de Amerikaanse troepen in 2021, toen het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad werd vernield tijdens de massale evacuatie van burgers, keert Turkish Airlines terug in Kabul. Dat meldt Agence France-Presse. ‘Ons netwerk breidt zich uit, we starten vier keer per week met vluchten van Kabul naar Istanbul’, meldt Turkish Airlines online. De vluchten tussen Istanbul en de Afghaanse hoofdstad zullen plaatsvinden op dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag.

Sinds het vertrekken van internationale troepen uit Afghanistan is het land geïsoleerd. De in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde luchtvaartmaatschappij Flydubai werd in november 2023 de eerste internationale luchtvaartmaatschappij die de vluchten naar het land hervatte. De volledige werking van het vliegveld van Kabul wordt gezien als cruciaal voor het herstel van de verwoeste economie van Afghanistan. Naast Flydubai, voeren de Afghaanse luchtvaartmaatschappijen Kam Air en Ariana Afghan Airlines momenteel beperkte vluchten uit van Kabul naar bestemmingen zoals Dubai, Moskou, Islamabad en Istanbul.

Turkish Airlines is een van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld, gelet op het aantal bestemmingen dat wordt aangevlogen. Het gaat om 345 bestemmingen, verspreid over 129 landen: 292 internationale bestemmingen en 53 binnenlandse bestemmingen. Naast Afghanistan vliegt de maatschappij ook nog als een van de weinige grote carriers naar Iran en Rusland.