Airbus bouwt vrachtwagen om tot A350-cockpit

UpNext, een dochteronderneming van Airbus, is gestart met een nieuw project genaamd Optimate. Het systeem moet als een extra paar ogen en oren voor piloten dienen.

Het project heeft als doel de werkdruk in de cockpit tijdens verschillende cruciale fases van een vlucht te verminderen. De komende tijd wordt de taxifase als eerste onder handen genomen. Aan het drie jaar durende project nemen ook andere belanghebbenden deel, waaronder de Franse burgerluchtvaartautoriteit. De tests worden in eerste instantie uitgevoerd met een bijzondere vrachtwagen.

Dit voertuig is uitgerust met een virtuele cockpit van de Airbus A350, met onder andere een sidestick, gashendels, ‘computer vision’-apparatuur en een 4D-radar. De functies werken samen om een ​​virtuele assistent te vormen die een vliegtuig veilig en automatisch kan begeleiden tijdens het taxiën. ‘We hebben er alle vertrouwen in dat dit project zal bijdragen aan veiliger en efficiënter vliegverkeer’, zegt Michael Augello, CEO van Airbus UpNext, over Optimate. Later dit jaar wil het onderzoeksteam een volgende stap zetten door een echte Airbus A350-1000 geautomatiseerd te laten taxiën.

Werkdruk

Airbus heeft drie aspecten geïdentificeerd die moeten worden aangepakt om overbelasting van piloten te voorkomen: het verminderen van de werkdruk van piloten, het vergroten van de veiligheid door geautomatiseerde trajectbeveiliging en het digitaal ondersteunen van de samenwerking tussen vliegers en de luchtverkeersleiding. Met Optimate wil Airbus het aantal taken dat piloten in de cockpit uitvoeren verminderen, zodat zij zich vooral kunnen concentreren op het nemen van kritische besluiten.