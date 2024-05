Hevige turbulentie fataal bij Singapore Airlines

Een zwaar geval van turbulentie aan boord bij Singapore Airlines kende gisteren een dodelijke afloop.

Een Britse man van 73 overleed aan een vermoedelijke hartaanval en 30 mensen raakten gewond nadat een vlucht van Singapore Airlines op dinsdag te maken kreeg met hevige turbulentie. Passagiers en leden van de bemanning werden door de cabine geslingerd en de 777-300ER moest een tussenlanding maken in Bangkok.

Hevige turbulentie

De vlucht van Londen naar Singapore kwam in een luchtzak terecht terwijl de cabinebemanning ontbijt serveerde. De plotselinge turbulentie deed zich voor boven Irrawaddy in Myanmar, ongeveer tien uur na de start van de vlucht, aldus de luchtvaartmaatschappij. De piloot gaf aan te maken te hebben met een medische noodsituatie en leidde het vliegtuig om naar Bangkok, zonder verdere details te geven. Foto’s van het interieur van het vliegtuig tonen grote scheuren in delen van de cabine, zuurstofmaskers en panelen die van het plafond hingen en handbagage die rondgestrooid lag. Een passagier zei dat de hoofden van sommige mensen tegen de lampen boven de stoelen waren geslagen en de panelen hadden doorboord.

Het aantal gewonden van de 211 passagiers en 18 bemanningsleden is nog niet precies vastgesteld. De meldingen daarover lopen erg uiteen. De luchtvaartmaatschappij meldt dat 18 personen in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het Samitivej-ziekenhuis meldt dat het 71 passagiers behandeld heeft. ‘Singapore Airlines betuigt haar diepste medeleven aan de familie van de overledene. We bieden onze oprechte excuses aan voor de traumatische ervaring die onze passagiers en bemanningsleden op deze vlucht hebben meegemaakt’, zei de luchtvaartmaatschappij.

Boeing zegt in contact te staan met Singapore Airlines en klaar te zijn om ondersteuning te bieden. Het verwees verdere vragen naar de luchtvaartmaatschappij en lokale autoriteiten.