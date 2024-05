‘Crash met Iraanse helikopter is schuld van VS’

Volgens Rusland is Amerika schuldig aan de crash van de helikopter van de Iraanse president. Dit door jaren van sancties.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, zei dinsdag dat de Amerikaanse sancties de luchtvaartveiligheid hebben verslechterd. De vertrouweling van Poetin deed deze uitspraak in reactie op de crash waarbij de Iraanse president Ebrahim Raisi om het leven kwam.

Iraanse media meldden dat beelden van de plaats van het ongeval toonden dat de Amerikaanse Bell 212-helikopter waarop Raisi reisde, tegen een bergtop was gebotst. Vooralsnog is er echter nog geen officiële verklaring over de oorzaak van de crash.

Sancties

Iran was een grote afnemer van Bell-helikopters onder de sjah vóór de Iraanse Revolutie van 1979. Nadat de ayatollahs aan de macht kwamen kon Iran echter maar mondjesmaat westerse vliegtuigen en onderdelen afnemen. Decennia van sancties hebben het Iran dan ook moeilijk gemaakt hun vliegtuigen en helikopters te upgraden en te onderhouden. Ook Rusland heeft te kampen met tekorten aan onderdelen sinds de sancties als gevolg van de oorlog tegen Oekraïne. De beschuldigende uitspraken van Lavrov zijn dan ook politiek gemotiveerd en waren te verwachten.

‘De Amerikanen ontkennen dit, maar de waarheid is dat andere landen waartegen de Verenigde Staten sancties hebben afgekondigd, geen reserveonderdelen ontvangen voor Amerikaanse apparatuur…’ zei Lavrov over de crash. ‘We hebben het hier over het opzettelijk schade toebrengen aan gewone burgers die deze toestellen gebruiken, en wanneer reserveonderdelen niet worden geleverd, heeft dit direct een afname van het veiligheidsniveau als gevolg’.