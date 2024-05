Singapore Airlines-CEO biedt excuses aan

In een videoboodschap verontschuldigde Goh Choon Phong, CEO van Singapore Airlines, zich voor het incident aan boord een Boeing 777 waarbij een persoon om het leven kwam en meerdere gewonden vielen.

‘We zijn diep bedroefd door dit incident. Het heeft geresulteerd in één dodelijk slachtoffer en meerdere gewonden. Namens Singapore Airlines wil ik mijn diepste medeleven betuigen aan de familie en dierbaren van de overledene. Het spijt ons zeer voor de traumatische ervaring die iedereen aan boord van SQ321 heeft meegemaakt’, aldus de topman. Hij voegde eraan toe dat de luchtvaartmaatschappij ‘alle mogelijke steun’ aan de getroffenen blijft verlenen. Goh sloot de boodschap af met: ‘Nogmaals onze diepste excuses aan iedereen die door dit incident is getroffen. U kunt er zeker van zijn dat Singapore Airlines hier is om u te helpen en te ondersteunen in deze moeilijke tijd.’

143 van de in Bangkok gestrande passagiers en bemanningsleden zijn na het incident met een ander toestel doorgereisd naar Singapore. De overige 79 passagiers en zes bemanningsleden zijn nog in de Thaise hoofdstad. Onder hen zijn gewonden, hun families en dierbaren die ook op de vlucht zaten en ervoor kozen om in Bangkok te blijven.

Incident

De vlucht van Londen naar Singapore kwam dinsdag in een luchtzak terecht terwijl de cabinebemanning ontbijt serveerde. De plotselinge turbulentie deed zich voor boven Irrawaddy in Myanmar, ongeveer tien uur na de start van de vlucht, aldus de luchtvaartmaatschappij. De piloot gaf aan te maken te hebben met een medische noodsituatie en leidde het vliegtuig om naar Bangkok, zonder verdere details te geven. Foto’s van het interieur van het vliegtuig tonen grote scheuren in delen van de cabine, zuurstofmaskers en panelen die van het plafond hingen en handbagage die rondgestrooid lag. Een passagier zei dat de hoofden van sommige mensen tegen de lampen boven de stoelen waren geslagen en de panelen hadden doorboord.