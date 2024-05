Tweede Chinese 737 geland op Twente Airport | Foto’s

Dinsdagmiddag landde wederom Boeing 737-700 op Twente Airport. Het bijna twintig jaar oude toestel wordt ontmanteld door AELS.

De 737, met registratie N320FT, behoorde tot deze maand nog tot de vloot van China Southern Airlines. Het toestel werd vorig jaar uit dienst genomen en stond al een jaar opgeslagen op de luchthaven van Wuhan. Woensdag vertrok de machine vanaf Wuhan Airport richting Nederland. Via tussenstops in Karachi (Pakistan) en Caïro (Egypte) vloog de Boeing naar de Twentse luchthaven.

Touchdown op baan 05 © Tim Volmer

Backtracken was niet nodig, het toestel stond al snel stil © Tim Volmer

De 737 werd geparkeerd op ‘Charlie One’ © Tim Volmer

Vlak na de aankomst van de 737 vertrok een zakenjet van Netjets © Tim Volmer

Het vliegtuig had nog geen zeshonderd meter nodig om tot stilstand te komen en taxiede vervolgens naar het C-platform waar de crew het toestel verliet. Binnenkort wordt de machine naar de plek gesleept waar de ontmanteling volgt. De 737 vloog haar hele leven voor China Southern. Piloten van Nomadic Aviation verzorgden de ferryvlucht. Hetzelfde bedrijf voerde enkele dagen eerder nog een ferryvlucht uit met een van de laatste Air India-Boeing 747’s. @Nomadic_OMD243 in EHTW. After the last push from OPKC-HECA-EHTW. Mission accomplished.🍻

On the opposite side of the globe OMD244 also finished in P08.

With 1 more coming up and @JTTsteve flying. Watch for it. #NomadicLife pic.twitter.com/nUM22Yt4Aa— Patrick Roa (@pm_roa) May 22, 2024

De N320FT is het tweede vliegtuig dat dit jaar op Twente Airport landt om uit elkaar te worden gehaald. Vorige maand landde er ook al een Chinese 737-700. Dat toestel was voorheen eigendom van Xiamen Airlines. AELS ontmantelde in het verleden al eens vliegtuig van een Chinese luchtvaartmaatschappij. Dat betrof een Airbus A320 van Cathay Dragon. Ook twee 747’s die vele jaren voor KLM het luchtruim kozen werden daar uit elkaar gehaald.