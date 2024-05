Virgin Atlantic aangeklaagd om ontslagronde

Honderden oud-stewardessen van Virgin Atlantic hebben de luchtvaartmaatschappij aangeklaagd. Een ontslagronde zou niet rechtvaardig zijn geweest.

Door de coronacrisis waren veel airlines genoodzaakt personeel te ontslaan om kosten te besparen, zo ook Virgin Atlantic. De maatschappij schrapte in totaal ruim 4500 van de ongeveer tienduizend banen wereldwijd. Een deel van het cabinepersoneel werd ook wegbezuinigd. Later werden bijna vierhonderd nieuwe stewards en stewardessen weer aangenomen, tot ongenoegen van het ontslagen personeel. De voormalige werknemers beweren dat het bedrijf zich tijdens de crisis specifiek heeft ontdaan van ouder personeel. Een rechtbank in Londen begint volgende maand met het onderzoeken van meer dan tweehonderd zaken waarin voormalige cabincrew beweert dat de luchtvaartmaatschappij hen ten onrechte heeft ontslagen.

Volgens documenten die in het kader van de rechtszaak aan het licht kwamen, zou Virgin Atlantic 350 nieuwe medewerkers hebben aangenomen, van wie sommigen vrijwel geen ervaring hadden. Pursers die gemiddeld 45 jaar oud waren met zeker twintig jaar ervaring werden daarentegen ontslagen. De airline geeft aan dat moeilijke beslissingen moesten worden genomen na de ernstige gevolgen van de pandemie voor de luchtvaartindustrie: ‘Helaas was dat ook het verminderen van het aantal werknemers in het hele bedrijf met 45 procent. Tijdens het hele ontslagproces hebben we ervoor gezorgd dat al onze medewerkers eerlijk en medelevend worden behandeld. Waar mensen ons helaas moesten verlaten, gebeurde dit om objectieve en rechtmatige redenen, na uitgebreid overleg met vakbonden en duidelijke en open communicatie.’