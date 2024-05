Boeing 747 wijkt uit en raakt beschadigd

Een 747-400 van Atlas Air kon vanwege slecht weer niet landen in Miami en moest uitwijken. Na de landing raakte de Jumbojet ook nog eens beschadigd.

De 747 was dinsdag op weg van Santiago, Chili naar de luchthaven van Miami. De weersomstandigheden op de bestemming waren ten tijde van de geplande aankomst erg slecht. De crew besloot daarom uit te wijken naar Fort Lauderdale Airport, zo’n dertig kilometer ten noorden van Miami. Na de landing taxiede de machine naar een klein platform op de luchthaven, waar die tijdelijk kon staan.

Op het platform botste de rechtervleugel van het vliegtuig tegen een hangar. Op foto’s is te zien dat de wingtip op een constructie rustte waar de hangardeuren normaal langsheen schuiven. De schade die de 747 opliep was niet zodanig dat er niet meer mee kon worden gevlogen. Ook een 747-400 van KLM koos ooit het luchtruim met slechts één winglet. Enkele uren later vertrok de Boeing dan ook gewoon alsnog naar Miami. Atlas Air 747 collides with a hangar structure while taxiing at Fort Lauderdale Hollywood Airport. The aircraft had diverted to FLL after being unable to land in Miami due to weather. pic.twitter.com/n5t0u2Pzhv— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 22, 2024

Trump

Nog geen twee weken geleden vond er honderd kilometer ten noorden van Miami eveneens een botsing plaats. Een winglet van de Boeing 757-privéjet van Donald Trump, Trump Force One, raakte tijdens het taxiën een geparkeerd zakenvliegtuig. Niemand raakte gewond bij het incident. Het privétoestel was een Bombardier Global 6000 van Vistajet. De luchtvaartmaatschappij bevestigde dat het stabilo van een van haar vliegtuigen beschadigd raakte en sprak de hoop uit dat het probleem eind mei zou zijn verholpen. De voorlopige kosten werden geschat op zeker honderdduizend euro.