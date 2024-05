Condor 757 vliegt ongebruikelijke route

Een Boeing 757-300 van de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor week op de route naar Frankfurt flink af van de gewoonlijke.

Het toestel, registratie D-ABOG, vertrok afgelopen zaterdagochtend rond de klok van 7:00 uur vanuit Düsseldorf in de richting van Palma de Mallorca. Via Limburg, België, Frankrijk en de Balearische Zee zette de 757 de route naar het Spaanse eiland voort. Daar landde het toestel geheel volgens planning. De terugvlucht verliep echter anders.

Gewoonlijk wordt deze vlucht uitgevoerd over Limburg, België, Frankrijk en de Balearische Zee © Flightradar24.com

Probleem met onderstel

De machine zou als DE1849 om 10:25 uur vertrekken in de richting van Düsseldorf. Echter, op de luchthaven van Mallorca werd een technisch mankement aan het onderstel van de 757 vastgesteld. De vlucht met passagiers werd dan ook geannuleerd. Desondanks zou het toestel diezelfde dag, weliswaar twee uur later dan gepland, alsnog zonder reizigers naar Duitsland vliegen. In plaats van dat Düsseldorf de bestemming was, vloog het vliegtuig nu in de richting van Frankfurt.

Door een technisch mankement aan het landingsgestel vloog de 757 een aparte route © Flightradar24.com

Afwijkende terugvlucht

De terugvlucht naar Duitsland wordt gewoonlijk op dezelfde manier uitgevoerd als de heenvlucht, maar dan andersom. ‘De Boeing 757 moest vanwege de problemen met het onderstel overstappen op een alternatieve route op lagere hoogte’, aldus een woordvoerder van Condor bij de aeroTELEGRAPH. Via het Italiaanse eiland Sardine, het vaste land van Italië, Oostenrijk en het midden van Duitsland, vloog de machine op een maximale hoogte van 24.000 voet (omgerekend 7.300 meter) met een uitgeklapt onderstel naar Frankfurt. ‘Uit voorzorg keerde het vliegtuig na aankomst op Mallorca voor een gedetailleerde technische inspectie en reparatie terug naar Frankfurt zonder dat passagiers aan boord zaten’, zegt de woordvoerder.

Daar zou de 757 na twee uur en vijfenveertig minuten veilig landen. Sindsdien is die niet meer operationeel geweest. ‘Naar verwachting zal het vliegtuig deze week de vluchtactiviteiten hervatten’, verwacht de woordvoerder van Condor.