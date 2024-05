Details overledene turbulentie Singapore Airlines 777

De Britse theatermaker Geoffrey Kitchen overleed gisteren tijdens de hevige turbulentie waarmee een Boeing 777-300 van Singapore Airlines te maken kreeg.

De 73-jarige, die eerder werkzaam was als verzekeringsagent, stapte samen met zijn echtgenote op Londen Heathrow aan boord. Hij was met haar in de 777 onderweg voor een reis door Azië en Oceanië. Kitchen en zijn vrouw zouden eerst een bezoek brengen aan het zuidoosten van dat eerste continent en Indonesië om vervolgens door te trekken naar Australië. Ze waren op weg naar hun ‘droomvakantie’. Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG— Ian Miles Cheong (@stillgray) May 21, 2024

Oorzaak nog onbekend

Hoewel nog definitief vastgesteld kan worden wat de uiteindelijke oorzaak van de overledene is, laten andere inzittenden weten dat hij zijn veiligheidsgordel niet droeg. Daardoor zou hij tegen het plafond zijn geklapt. Ondanks dat sluiten de buren van het echtpaar niet uit dat de dood te wijten is aan een hartstilstand. Kitchen kampte volgens hen al langere tijd met hartproblemen. Andrew Davies, een passagier die in de 777 plaatsnam voor in het stel, vertelt over de 73-jarige dat hij gereanimeerd moest worden. ‘Ik hielp hem uit de stoel te krijgen en hem op de grond te leggen, zodat enkele medische professionals hem konden reanimeren. Ze hebben hem zeker twintig minuten lang een hartmassage gegeven’, schetst de reiziger die situatie bij CNN.

Gewonden

Achttien mensen werden in het ziekenhuis opgenomen, onder wie de vrouw van Kitchen. Hoe het met haar is, is niet bekend. Twaalf anderen werden in het ziekenhuis behandeld. In de 777 zaten 211 passagiers en achttien cabineleden. Na de ongeplande landing in Bangkok konden ongeveer 100 passagiers hun reis naar Singapore hervatten.