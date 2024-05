Emirates-CEO: ‘Het zal stil worden op Schiphol’

Tim Clark, CEO van Emirates, reageerde deze week op de mogelijke krimp van Schiphol. Hij verwacht dat de maatregel voor veel problemen zal zorgen.

‘Nederland moet voorzichtig zijn met wat het wenst’ stelde Clark op een congres in Amsterdam. Hij verwacht dat wanneer slots worden ingenomen de regering van de Verenigde Arabische Emiraten ‘niet zal schromen om Nederland te houden aan de de afspraken die gemaakt zijn in het luchtvaartverdrag.’ Als gevolg van de krimp denkt de topman dat het stil zal worden op Schiphol.

Clark is ook verbaasd over hoe de procedure door het demissionaire kabinet is aangepakt. ‘Als je met een krimpplan start, moet je wel rekening houden dat er verzet gaat komen’, zei hij. Het inleveren van historische slots zou bijvoorbeeld ook vrijwillig moeten gebeuren. De kans is erg klein dat een luchtvaartmaatschappij dat doet, gezien de grote vraag naar vliegreizen. ‘Als de Nederlandse overheid denkt dat andere landen zullen volgen met dit voorbeeld, dan zitten ze totaal verkeerd’. Tegelijkertijd wees de CEO op de rol van Schiphol als grote internationale hub.

Het is nog onduidelijk wat er nu precies met Schiphol gaat gebeuren. Eind vorig jaar werd het krimpplan van minister Harbers van Infrastructuur onder de druk van Amerika en de Europese Commissie opgeschort. Het Amerikaanse Department of Transportation (USDOT) stelt namelijk dat de krimpplannen van het kabinet een schending van het EU-VS Open Skies-verdrag betekenen. Toen dit begin november door de Amerikanen officieel kenbaar werd gemaakt was de weg voor sancties geopend.