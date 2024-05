Eurowings nieuwe 737 MAX-gebruiker?

De Lufthansa Group plaatste vorig jaar een bestelling voor de 737 MAX. Eurowings zou mogelijk een deel van de toestellen in de toekomst in ontvangst nemen.

Woensdag werd Jens Beschof, Eurowings-CEO, gevraagd wanneer de volgende Airbus A320neo of A321neo-toestellen in de vloot worden opgenomen. Hij antwoordde dat op dit moment gesprekken worden gevoerd over het introduceren van een nieuw vliegtuigtype. ‘Daarom is het nog vroeg om te zeggen wanneer de volgende vliegtuigen komen en in welke vorm’, aldus de topman. Volgens hem wordt het de ‘A320neo of A321neo of misschien een heel ander model’.

De dochteronderneming van Lufthansa beschikt momenteel over acht A320neo’s en vijf A321neo’s. De laatste machine werd onlangs aan Eurowings geleverd. De dertien vliegtuigen vormen slechts een klein deel van de vloot van de maatschappij. Mocht het bedrijf inderdaad met de 737 MAX gaan vliegen, zouden de nieuwe Airbussen richting Lufthansa of een ander lid van de groep kunnen gaan.

Bestelling

De keuze voor de 737 MAX kwam niet onverwacht. Lufthansa toonde al vaker haar interesse en de onderhoudsafdeling van de maatschappij verzorgt al onderhoud aan 737’s, waardoor bijkomende kosten van het nieuwe type relatief beperkt blijven. In het verleden vloog Lufthansa ook met Boeing 737’s, totdat de laatste -500 de vloot in 2016 moest verlaten. Ook Austrian Airlines, Brussels Airlines en Eurowings hebben Boeing 737’s in dienst gehad.