Stewardess naar het ziekenhuis na bijna-botsing

Om een botsing met een voertuig te voorkomen moest een Boeing 757 hard remmen. Het voorval liep minder goed af voor een lid van het cabinepersoneel.

Afgelopen maandag taxiede een Boeing 757-300 van Condor, registratie D-ABOB, naar baan 18 op Frankfurt Airport. Tijdens het taxiën trapten de piloten abrupt op de rem. Een grondvoertuig stak vlak voor de machine de taxibaan over, terwijl de Boeing toestemming had de baan te gebruiken. Een stewardess stond op dat moment in de cabine en verloor haar evenwicht. Het toestel keerde terug naar een opstelplaats waar de gewonde van boord werd gehaald en naar het ziekenhuis werd gebracht. Condor-vlucht DE1504 naar Palma de Mallorca vertrok uiteindelijk met bijna drie uur vertraging. De precieze oorzaak van de bijna-botsing wordt nog onderzocht.

Het aantal botsingen op Frankfurt Airport nam vorig jaar fors toe. Luchthavenexploitant Fraport zei alles eraan te doen om nieuwe ongelukken te voorkomen: ‘om actie te ondernemen tegen de vele incidenten, kondigen we een maatregelpakket aan. We intensiveren de training van chauffeurs en upgraden onze handlingapparatuur’. Ondanks de maatregelen ging het dit jaar al eerder mis.

Verenigde Staten

Ook in de Verenigde Staten vonden vorig jaar veel verschillende bijna-incidenten plaats op luchthavens. Zo was er in februari 2023 een bijna-botsing in Austin, Texas. Een Southwest Boeing 737 kreeg toestemming om te vertrekken terwijl een FedEx 767F midden in de landingsprocedure zat. Het incident deed zich voor op een mistige ochtend waardoor de piloten extra op de toren moesten kunnen vertrouwen.