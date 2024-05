A330 laat schade aan de startbaan achter

Een Turkish Airlines A330 berokkende schade aan de startbaan van de luchthaven van Boekarest, toen die opsteeg als vlucht TK 1046. De Roemeense luchtvaartautoriteiten spreken in het preliminaire rapport over een ernstig incident.

In de vroege avond van woensdag 17 april stond de A330-300, registratie TC-LOC, klaar om op te stijgen. Het toestel met 258 passagiers en tien crewleden aan boord betrad baan 26L en vertrok om 19:32. Nadat de Airbus was vertrokken, merkten de luchtvaartautoriteiten schade op aan de baan, aan zowel tien randlichten als een bordje, dat ‘Taxiway G’ aangeeft. Bovendien nam het toestel een hap uit de baan. De piloten van het toestel ondervonden zelf geen overlast door het incident. Zij merkten pas in Istanbul op dat er problemen waren met het onderstel van de kist. ©https://aias.gov.ro/images/publicatii/rapoarte-de-investigatie/20240417_RP_TC-LOC.pdf

Volgens het voorlopige rapport van de Roemeense luchtvaartautoriteit AIAS, zou de A330 wel eens de verkeerde lijn kunnen hebben gevolgd. Men spreekt over het niet positioneren van het toestel op de middellijn maar op de markeringsstrook aan de rechterkant van de startbaan. Het is nog onduidelijk hoe het incident zich zo heeft kunnen voordoen. Wel onderneemt men actie wat betreft de luchtvaartveiligheid op de luchthaven van Boekarest.



De A330 stond nadien gedurende acht dagen aan de grond van de luchthaven van Istanbul. Het toestel vliegt inmiddels weer de wereld rond.

Schade aan landingsbanen

Een vliegtuig dat het wint van een baan is vrij zeldzaam. De meeste incidenten rondom de landingsbaan berokken schade aan het vliegtuig. Soms glijdt er een toestel van de baan, veroorzaken vogels of andere dieren problemen tijdens het opstijgen, of zorgen losliggende onderdelen voor schade aan vliegtuigen.