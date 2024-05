B-21 op de gevoelige plaat

De U.S. Air Force heeft foto’s gepubliceerd van de B-21 Raider tijdens een testvlucht. Deze nieuwe stealthbommenwerper voor de Amerikaanse luchtmacht is de beoogde vervanger van de B-1 en B-2 bommenwerpers..

De USAF heeft foto’s vrijgegeven van de bij Northrop Grumman gebouwde B-21 Raider tijdens een testvlucht eerder dit jaar. De testvluchten met de nieuwe ‘long-range, highly survivable, penetrating strike stealth bomber’ begonnen op 10 november 2023. Het Air Force Rapid Capabilities Office (AFRCO) beheert de ontwikkeling van het nieuwe toestel. Het streven is om de testtoestellen zo min mogelijk te laten verschillen van de productie-exemplaren. In het verleden waren er vaak wel opmerkelijke verschillen tussen de eerste testtoestellen en latere productieversies. De testexemplaren van de B-21 zijn zoveel mogelijk uitgerust met de systemen die nodig zijn voor het uitvoeren van operationele missies. Northrop Grumman's #B21Raider is the first sixth-gen aircraft to reach the skies! We're proud to join our @usairforce partners in the execution of a robust flight test campaign led by a Combined Test Force out of Edwards Air Force Base in California. https://t.co/lTXHp93yPG pic.twitter.com/FXE0NPepxU— Northrop Grumman (@northropgrumman) May 23, 2024

Binnen enkele jaren zou het toestel operationeel inzetbaar moeten zijn. Volgens een hooggeplaatste ambtenaar van de Amerikaanse luchtmacht verloopt het testprogramma vooralsnog zoals gepland. De thuisbasis van de eerste bommenwerpers wordt Ellsworth AFB in South Dakota. Whiteman AFB in Missouri en Dyess AFB in Texas zijn de voorkeurslocaties voor de overige bases en ontvangen vliegtuigen zodra deze beschikbaar komen. De USAF hoopt uiteindelijk ongeveer 100 B-21’s te kunnen aanschaffen tegen een kostprijs van meer dan een half miljard dollar per stuk. Uiteindelijk zal de nieuwe bommenwerper zowel de B-1 als de B-2 gaan vervangen. De legendarische B-52, waarvan de laatste ruim zestig jaar geleden werd geproduceerd, blijft nog wel in dienst. Met nieuwe motoren zal de B-52 nog enkele tientallen jaren vooruit kunnen en haar opvolgers dus ruimschoots overleven.