Boeing-crisis voorlopig nog niet voorbij

Financieel topman, Brian West, liet afgelopen donderdag weten dat de zorgen bij Boeing nog niet gauw over zijn. De vliegtuigbouwer in Seattle verwacht nog een flink aantal zware maanden voor de boeg te hebben.

Het zit de door crisis geteisterde vliegtuigfabrikant vooralsnog niet mee. Na maandenlang honderden miljoenen dollars te investeren om de boel weer op de rails te krijgen, zit er vooralsnog geen schot in de zaak. West kondigde donderdag tijdens een conferentie aan dat Boeing ook in het tweede kwartaal miljarden dollars uitgeeft voor haar eigen eerherstel. In het eerste kwartaal lag het bedrag op vier miljard dollar, het huidige kwartaal kan dat zelfs meer zijn. Hij verwacht ook dat de cijfers rood zullen zijn aan het einde van het jaar.

De reputatie die Boeing inmiddels voor zichzelf opbouwde, helpt de Amerikaanse vliegtuigbouwer niet verder. In China accepteert men inmiddels geen toestellen meer die zijn geproduceerd in de fabrieken van Seattle en Everett. Zolang de certificaties niet in orde zijn, zal de Chinese overheid doorgaan met het huidige beleid. Over de afgelopen maanden daalden de aandelenkoersen van Boeing met een kleine 32 procent.

Tijger met tanden

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit zit er bovenop. De FAA voert strenge controles uit bij elk toestel dat van de band rolt. Daarnaast zit er tegenwoordig ook een maximum op het aantal exemplaren dat Boeing mag produceren. Bovendien stemde de Senaat begin deze maand in met een pakket dat de FAA weer tanden moet geven opdat ze strenger kan controleren en harder kan ingrijpen.

Dit alles volgt uiteraard na een reeks aan incidenten met Boeings over de afgelopen jaren. De twee crashes in 2018 en 2019, leidden er al toe dat de MAX-toestellen voor lange tijd aan de grond stonden. Het incident afgelopen januari met een 737 MAX van Alaska Airlines was dan ook het juiste moment om actie te ondernemen.