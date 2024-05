IndiGo gaat businessclass introduceren

De Indiase low-cost airline van Pieter Elbers introduceert voor het einde van het jaar een businessclass. Met dit besluit wijkt IndiGo af van haar huidige strategie die passagiers al achttien jaar van een no-thrills service voorziet.

In een persbericht maakte de maatschappij bekend dat het de businessclass gaat invoeren op haar drukste binnenlandse routes. Meer details over het product, lanceerdatum en welke routes exact, geeft IndiGo vrij rondom haar verjaardag in augustus. Dit zei de Indiase maatschappij op de dag waarop zij naar buiten brengt een recordomzet van ruim zeventig miljoen Indiase Rupi (een kleine acht miljoen euro ) te hebben gedraaid. Sinds het einde van de coronapandemie draait ze al zes kwartalen achter elkaar winst.

Elbers reageerde tijdens een videoconferentie op de bekendmaking van het nieuws. “India verandert snel en de behoeften van de Indiase consumenten veranderen ook snel” en “tegen die achtergrond, en kijkend naar het netwerk van IndiGo met nogal wat routes, met een zeer hoge frequentie, met veel zakelijke reizen, voelden we allemaal dat dit het juiste moment was om naar dit nieuwe niveau te klimmen”. De airline wil hoogwaardig vliegen in India volledig vernieuwen en een fijn alternatief creëeren voor de velen die graag business class vliegen.

De Indiase economie groeit hard en concurrenten van IndiGo als Air India en Vistara verbeterden de afgelopen jaren hun producten ook al. Volgens de voormalig KLM-topman is het ook voor hem tijd om in die markt te springen. Hij is dan ook hard op weg voldoende toestellen te bezitten om gaten in de markt op te vullen. Zo bestelde hij vorig jaar al vijfhonderd A320’s en vorige maand kwam het bericht naar buiten dat er dertig A350’s aan het orderboek van Airbus toegevoegd waren met de mogelijkheid dat aantal te verhogen naar zeventig. Hiermee wil IndiGo ook de internationale markten opgaan.