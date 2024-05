Nieuw bij Up in the Sky: ‘Werken in de Luchtvaart’

Vanaf vandaag is Up in the Sky als luchtvaartplatform weer een onderdeel rijker. Via Werken in de Luchtvaart kunnen werkgevers in de luchtvaartsector hun vacatures delen met de ruim een miljoen bezoekers van Up in the Sky.

De afgelopen jaren waren op meerdere vlakken uitdagend voor de luchtvaartsector. Vooral personeelstekorten bleven maatschappijen, vliegvelden en andere partijen parten spelen, en voor een heel aantal essentiële functies lijkt de luchtvaart het de komende jaren nog veel moeilijker te krijgen. En terwijl bedrijven staan te springen om personeel is Up in the Sky de afgelopen jaren als luchtvaartplatform extreem hard gegroeid. Inmiddels wordt Up maandelijks door meer dan 1,1 miljoen luchtvaartprofessionals en -liefhebbers bezocht en gelezen (met 2-3 miljoen pageviews per maand). Met het platform Werken in de Luchtvaart willen we een brug slaan tussen onze enthousiaste, veelal jonge lezers en het grote aantal reuze-interessante vacatures in de luchtvaartsector.

Voor werkgevers: uw vacature op Up in the Sky

We helpen u graag meer aandacht te genereren voor de vacatures van uw onderneming. Via Up in the Sky kunt u maandelijks eenvoudig tot wel ruim een miljoen luchtvaartprofessionals en -liefhebbers bereiken. Daarbij hebben we service en maatwerk hoog in het vaandel staan: het aanbod en de tarieven stemmen we altijd tot in detail op uw wensen en budget af. We gaan daarbij graag een samenwerking voor de langere termijn aan, waarbij we zeer aantrekkelijke kortingen op de standaardtarieven kunnen bieden. Neem vooral contact met ons op via [email protected], dan zullen we vrijblijvend aan de slag gaan met een voorstel op maat!