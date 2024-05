Singapore Airlines voert aanpassingen door

Na het incident van afgelopen dinsdag waarbij één passagier overleed en vele anderen naar het ziekenhuis moesten, wijzigde Singapore Airlines niet alleen het gordel-beleid maar ook de route.

De luchtvaartmaatschappij serveert niet langer hete dranken of maaltijden zolang als het riemen-vast-lampje brandt. Bovendien gaat de crew passagiers beter attenderen op het naleven van de veiligheidsregels. Zo hoopt de airline menselijk letsel bij dergelijke incidenten te beperken. ‘Singapore Airlines zal doorgaan met het herevalueren van de procedures, omdat de veiligheid van passagiers en crew van uiterst belang is’, aldus de maatschappij bij het Singaporese CNA.

Sinds het incident vond de dagelijkse vlucht tussen Singapore en London alweer drie keer plaats. Vlucht SQ 321 vliegt niet langer over Myanmar heen, de plek waar het toestel in een luchtzak terechtkwam. De Boeing 777 vliegt tegenwoordig over de Golf van Bengalen en de Andaman Zee, zoals blijkt uit gegevens van FlightRadar 24. Voor de duur van de vlucht maakt het weinig uit, het vliegtuig komt op ongeveer hetzelfde tijdstip aan als voorheen.



Singapore Airlines hoopt hiermee reizigers gerust te stellen.

Passagiers in Bangkok

Eén persoon kwam om het leven en dertig mensen raakten gewond toen turbulentie vlucht SQ 321 van Londen naar Singapore trof. De verticale snelheid, de snelheid waarmee een vliegtuig stijgt of daalt, steeg snel tot 1.664 voet per minuut voordat het kelderde tot -1.536 voet per minuut dat plaatsvond in slechts drie seconden. De piloten meldden een medische noodsituatie en leidden de kist naar de luchthaven van Bangkok zonder verdere details te geven.

Verschillende video’s die op sociale media verschenen, tonen hoe panelen loshangen, zuurstofmaskers van het plafond kwamen en bagage door de hele cabine verspreid ligt. Één van de passagiers zei voor de camera van de NOS hoe hij en zijn vrouw tegen het plafond werden geslingerd. De laatste berichten van donderdagavond melden dat er zich nog 46 passagiers en twee bemanningsleden in het ziekenhuis van Bangkok bevinden. Twintig van hen liggen op de intensive care met ruggenmerg-, hersen- of schedelletsel. Negentien andere passagiers hebben de Thaise hoofdstad ook nog niet verlaten. De overigen kwamen rond vijf uur aan in de Zuid-Aziatische stadstaat, zij werden opgehaald door een ander toestel, dat speciaal vanuit Singapore was gestuurd.