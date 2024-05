Behoorlijke vondsten na botsing Emirates 777

Een Boeing 777-300 van Emirates kwam tijdens de nadering van de luchthaven van Mumbai (India) in botsing met een zwerm flamingo’s.

Het toestel, registratie A6-ENT, vertrok afgelopen maandag 16:35 uur lokale tijd vanaf Dubai International Airport. Na een vlucht van ruim twee uur naderde de machine haar bestemming. De 777 lijnde op voor baan 27. Het vliegtuig vloog die landingsbaan aan via de buitenwijken van het Ghatkopar-gebied. Toen het zich op een hoogte van 300 meter bevond, kwam het in botsing met een zwerm flamingo’s. Desondanks slaagden de piloten er wel de 777 veilig aan de grond te zetten. ⚠️ GRAPHIC ⚠️



🦩 Flamingo – ✈️ Plane collision



39 flamingos killed in Mumbai after Emirates plane hits them



This is the third time in as many months that flamingos have been found dead in and around Mumbai. pic.twitter.com/NNIYHtLoL3— Marcos Oliveira 📸🗞️ (@AeroMarcos320) May 21, 2024

Botsing met flamingo’s

Nadat het vliegtuig uitgerold was, taxiede het naar de gate. Daar constateerden de piloten na het zien van de schade dat een vogelaanvaring plaatsgevonden had. Achteraf trof de inspectie 5.500 meter verwijderd van baan 27 maar liefst 29 levenloze flamingolichamen aan. De volgende ochtend vond de inspectie er nog zeven. Op afbeeldingen en video’s die op de sociale media verschenen is te zien dat een grote hoeveelheid overleden flamingo’s opgeborgen werd.

777 vier dagen aan de grond

Door de botsing liep de 777 onbekende schade op. De schade was van dusdanig grote aard dat de terugvlucht, de EK509 die diezelfde avond 22:20 uur lokale tijd op de planning stond, geannuleerd werd. Emirates ving de gedupeerde passagiers op en regelde voor hen een vervangend vliegtuig. De luchtvaartmaatschappij vloog een andere 777 in, registratie A6-EPF. De beschadigde Triple Seven vloog gisteren pas terug naar Dubai International Airport. Emirates laat aan AV Herald weten in het onderzoek naar het incident samen te werken met de autoriteiten.