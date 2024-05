Meer duidelijkheid over Schiphol-vluchten

Ondanks dat Mark Harbers, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Schiphol maatregelen oplegt, mag het aantal vluchten toch toenemen. Dit vanwege het gunstige effect van de maatregelen op de geluidsoverlast. Tot veel tevredenheid leidt het niet.

Het demissionaire kabinet wil vanaf 2025 ’s nachts minder vliegtuigen op Schiphol laten opstijgen en landen. Vandaag de dag zijn in dat dagdeel jaarlijks 32.000 vluchten toegestaan; vanaf 2025 zijn dat er naar verluidt vijfduizend minder. Bovendien mogen vliegtuigen die veel geluid produceren tussen 23:00 en 7:00 uur niet vertrekken of landen. Met die maatregel geeft het demissionaire kabinet gehoor aan een streven dat Schiphol eerder uitsprak. Tevens gaan twee start- en landingsbanen die afgelopen jaren frequent gebruikt zijn dagelijks tussen 13:00 en 15:00 uur dicht om de omwonenden ‘een dagelijkse rustperiode’ te geven. ‘Uiteindelijk is het doel een leefbare omgeving voor de omwonenden en een gezond draaiend Schiphol’, licht Harbers toe bij de NOS, al tekent hij hierbij meteen aan te weten dat verhoging van het aantal vluchten ‘vervelend is voor de omwonenden, want die hebben eerder lager getal gehoord.’

Geen afname van vluchten

Het demissionaire kabinet zette twee jaar geleden in op een krimp naar jaarlijks 440.000 vluchten. Dat stuitte echter op veel kritiek van zowel partijen in als buiten Nederland. Dit jaar werd dan ook besloten dat die plannen (voorlopig) de ijskast in zouden gaan. Met de komst van de maatregelen hoeft het aantal jaarlijkse vluchten echter niet drastisch omlaag. Sterker nog, het aantal vliegbewegingen mag omhoog van 452.000 vluchten per jaar naar tussen de 460.000 en 470.000. Dat komt doordat de maatregelen naar verwachting zullen resulteren in een schonere en stillere luchtvaart.

Nachtsluiting

Een besluit over de nachtsluiting van Schiphol is echter nog niet gemaakt. Harbers laat weten dat dit mogelijk in november 2026 geïntroduceerd zou kunnen worden, maar dat nog onderzoek gedaan moet worden naar de impact op de geluidsoverlast. ‘Je merkt aan alle kanten dat er best veel draagvlak voor is, Schiphol heeft dit zelf voorgesteld, dus daar willen we serieus mee aan de slag’, aldus Harbers.

Coalitieakkoord

Een woordvoerder van Transavia wijst er op dat er een kabinetsformatie plaatsvindt die mogelijk in een ander luchtvaartbeleid resulteert. In het coalitieakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB staat over de luchtvaart: ‘De komende jaren moet voor wat betreft de luchtvaart de inzet gericht zijn op het op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden (geluidhinder), met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Zo is op langere termijn doorgroei mogelijk met stillere en schonere vliegtuigen.’ Transavia betwist of de plannen die Harbers heeft en die ‘veel impact op Transavia’ zullen hebben, voortgezet kunnen worden onder het kabinet dat thans in de steigers staat.

747 van KLM de dupe?

KLM toont zich eveneens kritisch. Hoewel de luchtvaartmaatschappij de 747 als passagiersvliegtuig uitfaseerde, bestaat de volledige vrachtvloot van Martinair/KLM Cargo nog uit vier Boeing 747-400-vrachttoestellen. Deze kunnen door de maatregelen minder flexibel ingezet worden. ‘Schade en niet proportioneel’, uit een woordvoerder van KLM zijn ongenoegen bij ANP. ‘Dit heeft grote gevolgen voor onze cargo-operatie.’ De stillere Airbus A350-vrachttoestellen die de vier Jumbo’s gaan vervangen, kunnen naar verwachting pas in 2026 worden geleverd. ‘Het gevolg is sturen op krimp in plaats van een gebalanceerde aanpak voor hinderreductie.’ KLM uit zich wel tevreden over hogere havengelden voor de lawaaiigste machines en het daarmee inzetten op vlootvernieuwing. Echter voor hun vrachtvloot komt het verbod op lawaaiige vliegtuigen tijdens de nacht te vroeg.

Een enorme domper

Milieuorganisaties, actiegroepen en ook bij de gemeente Amsterdam zijn ze niet tevreden. ‘Nu komt er overdag zelfs meer herrie en CO2-uitstoot,’ is de reactie. ‘En het luchtruim gaat ‘s nachts nog steeds niet op slot.’ Al met al ‘een enorme domper’.