A321-piloten horen ‘abnormaal geluid’

Een Airbus A321 van het Canadese Rouge, een dochteronderneming van Air Canada, werd tijdens een vlucht opgeschrikt door ongewone geluiden, trillingen en geuren.

Het vliegtuig, registratie C-GYGU, steeg 18 mei rond de klok van 13:15 uur lokale tijd, een uur later dan de planning voorschreef, op vanuit Miami (Verenigde Staten) voor een vlucht naar Toronto (Canada). Alles leek soepel te verlopen totdat de A321 Pittsburgh naderde, een stad in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Op dat moment begaf het vliegtuig zich op een hoogte van iets meer dan 10.000 meter. De piloten merkten volgens AV Herald een ‘abnormaal geluid’ op, gevolgd door trillingen en een ongewone geur in de cockpit. Ondanks deze constateringen ontvingen de vliegers geen ECAM-waarschuwingen of andere indicaties.

Zuurstofmaskers opgezet

Uit voorzorg zetten de piloten hun zuurstofmaskers op. Ze probeerden de problemen op te lossen, maar slaagden daar niet in. Daarom gaven zij vervolgens een Pan-Pan-signaal af. Zo’n signaal geeft een gezagvoerder in tegenstelling tot een MAYDAY-oproep af als er een urgentie situatie aan boord zich voordoet die geen ernstig of onmiddellijk gevaar voor de vliegveiligheid vormt. Het vliegtuig zette de vlucht naar Toronto dan ook gewoon voort waar het ongeveer 45 minuten later veilig zou landen.

Onderdeel vervangen

De machine taxiede vervolgens naar het platform. Daar merkten de onderhoudsdiensten op dat de ventilator van de luchtvaartelektronica defect was. Dat onderdeel werd dan ook vervangen. Lang stond de A321 naar aanleiding van het incident niet aan de grond: de volgende ochtend vloog het toestel alweer naar Tampa, een andere stad in de Verenigde Staten.