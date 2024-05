Beroemd Brits gevechtsvliegtuig gecrasht

Een Spitfire-gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog is gisteren neergestort op een veld nabij vliegbasis Coningsby (Engeland).

Rond de klok van 13:20 uur lokale tijd ontvingen autoriteiten een melding van een neergestort vliegtuig. Het zou gaan om het Spitfire-gevechtsvliegtuig dat door een vooralsnog onbekende oorzaak gecrasht was bij Langrick Road in Coningsby, blijkt uit afbeeldingen die op de sociale media verschenen. Toen de hulpdiensten bij het toestel arriveerden, bleek de Royal Air Force (RAF)-piloot ter plaatste te zijn overleden. Verder raakte niemand betrokken bij het ongeval. ‘Vandaag moeten we het droevige nieuws bevestigen dat een RAF-piloot omgekomen is bij een tragisch ongeval nabij RAF Coningsby’, aldus RAF Coningsby in een verklaring aan Reuters. ‘De familie van de piloot is op de hoogte gebracht en we vragen hun privacy in deze moeilijke tijd te respecteren.’ Onderzoek naar het incident is ingesteld. RIP the BBMF pilot whose Spitfire crashed close to its base at RAF Coningsby this afternoon. Blue Skies & may your new wings take you high brother. pic.twitter.com/s3WAcyNbpw— Dave. 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇮 (@SpaceriderDave) May 25, 2024

Legendarisch gevechtsvliegtuig

De Spitfire wordt gezien als het beroemdste Britse gevechtsvliegtuig uit de geschiedenis. Gedurende de Tweede Wereldoorlog speelden de vliegtuigen een grote rol tijdens de Battle of Britain, die in de zomer van 1940 uitgevochten werd tussen RAF en de Duitse Luftwaffe. Het gecrashte toestel maakte deel uit van een collectie gevechtsvliegtuigen van de Battle Of Britain Memorial Flight, bestaande uit vijf andere Spitfires, twee Hawker Hurricanes, twee Chipmunk-vliegtuigen, een Lancaster en een C-47 Dakota. Incredibly sad to hear of the news this afternoon from RAF Coningsby. Our thoughts this evening are with the pilot’s loved ones, the Battle of Britain Memorial Flight, and the wider RAF family. W & C— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 25, 2024

Groot verlies

De vliegtuigen worden geregeld ingezet voor vlieg- en herdenkingsshows. Het verlies van de verongelukte Spitfire komt dan ook hard aan. ‘Ongelooflijk triest om vanmiddag (zaterdagmiddag, red.) het nieuws van RAF Coningsby te horen. Onze gedachten zijn vanavond bij de dierbaren van de piloot, de Battle of Britain Memorial Flight en de bredere RAF-familie’, schreven prins William en prinses Kate op X.