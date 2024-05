F-35’s mogelijk naar andere Nederlandse vliegvelden

Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport en Twente Airport zijn gegadigden om als tijdelijke basis voor de F-35’s te dienen. Dit blijkt uit gesprekken tussen de provincies Drenthe en Overijssel, waar onder meer RTV Drenthe en RTV Oost over schrijven.

Lelystad en Groningen Airport Eelde

Defensie is al langere tijd op zoek naar uitbreidingsruimte voor de luchtmacht. Het gaat dan bijvoorbeeld om “reservevliegvelden” waar tijdelijk vliegtuigen kunnen worden gestationeerd. De uitbreiding hangt samen met de toenemende oorlogsdreiging, de steun aan Oekraïne en de uitbreiding van de krijgsmacht. Defensie heeft verschillende scenario’s bedacht om de uitbreiding te realiseren. Een van de opties is de vloot van (uiteindelijk) 45 F-35’s te verdelen over meer bases dan alleen Volkel en Leeuwarden.

Dit zou betekenen dat de F-35’s tijdelijk of permanent gebruik kunnen maken van één of twee andere Nederlandse burgerluchthavens. In totaal kent Nederland er vijf, wel te verstaan Schiphol, Eindhoven Airport, Groningen Airport Eelde, Maastricht Aachen Airport en Rotterdam The Hague Airport. En dan is er ook nog Lelystad Airport, ooit bedoeld om eveneens als burgerluchthaven te dienen, een plan dat werd afgeblazen.

Toch wordt de optie opengehouden dat de Flevolandse luchthaven samen met Groningen Airport Eelde nieuwe bases kunnen gaan worden van de F-35’s. ‘Afhankelijk van dat onderzoek zal de Rijksoverheid een finale afweging maken’, zegt gedeputeerde Yvonne Turenhout in gesprek met RTV Drenthe. Daarnaast stelt Defensie bij RTV Oost dat Twente Airport mogelijk als reserveluchthaven voor jachtvliegtuigen kan dienen. Ze stelt dat de in gebruik zijnde burgerluchthavens afvallen als potentiële kandidaten. Op Eindhoven Airport vinden reeds militaire vliegbewegingen plaats.

Verzet tegen komst F-35’s

Dat een goede afweging gemaakt dient te worden blijkt wel als het gaat om het draagvlak van de provincies Drenthe en Groningen. Zij zien de tijdelijke en permanente komst van de F-35’s niet zitten. ‘Onze inwoners hebben al genoeg voor hun kiezen gehad met betrekking tot de gaswinning, dus wat ons betreft is het een no-go’, aldus Turenhout.

Provinciale Staten van Overijssel is positiever over de mogelijke terugkeer van de luchtmacht naar Twente. Volgens RTV Oost schrijft de provincie: ‘Wij hebben besloten vanuit een positieve grondhouding met Defensie het gesprek te vervolgen over het benutten van Twente Airport voor de nationale veiligheid, onder meer via het onderzoek naar het gebruik als een reserveluchthaven’. Tot 2005 stonden er F-16’s op “vliegbasis Twenthe” gestationeerd. Op 1 januari 2008 sloot de vliegbasis officieel.