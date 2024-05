Transavia verwelkomt nieuw toestel

Transavia heeft gisterenmiddag haar vijfde Airbus A321neo-vliegtuig op Schiphol in ontvangst mogen nemen.

De machine, registratie PH-YHW, stond voor gisterenmiddag gepositioneerd op Hamburg Finkenwerder Airport, Duitsland, waar een van de Airbus-fabrieken is gehuisvest. De A321neo steeg om 11:50 uur op in oostelijke richting en maakte ten westen van Hamburg een draai richting Nederland. Het toestel, dat eigendom is van leasemaatschappij Air Lease Corporation (ALC), vloog via Emmen het Nederlandse luchtruim binnen. Vervolgens lijnde de machine op voor de Polderbaan (18R/36L) om exact 52 minuten na take-off op haar nieuwe thuisbasis te arriveren. Het is vooralsnog onbekend wanneer de machine haar eerste commerciële vlucht voor Transavia uitvoert. 💚 YHW!

💚 5th Airbus A321neo!

💚 @transavia pic.twitter.com/0dmylAc9Jn— Menno Swart (@MennoSwart) May 25, 2024

Vlootvernieuwing

De budget-airline is dit jaar begonnen met het vernieuwen van haar vloot. Air France-KLM, het moederconcern van de luchtvaartmaatschappij, sloot in 2022 een deal met Airbus met als gevolg dat de komende jaren de A320/A321neo-familie de huidige Boeing 737NG-vloot vervangt.

Binnen een uur landde de nieuwe A321neo op de Polderbaan © Flightradar24.com

Nummer vijf

Halverwege december vorig jaar ontving Transavia haar eerste A321neo, registratie PH-YHZ. Dat toestel is net zoals de PH-YHW, -YHZ en -YHX gehuurd van ALC. Eind april dit jaar trok de dochteronderneming van KLM nog eenzelfde toestel aan, registratie PH-YHA, dat wel volledig in eigendom is. De verwachting is dat KLM augustus dit jaar haar eerste A321neo in ontvangst neemt. Met de komst van de nieuwe vliegtuigen wordt naar verwachting 50 procent minder geluid geproduceerd dan met de huidige 737NG-vloot. Dit type is goed voor een vermindering van het brandstofverbruik. De CO2-uitstoot neemt bovendien af met vijftien procent. Het vliegbereik is 7.400 kilometer: 1.300 meer dan de 737 MAX, die eerder nog een mogelijk andere gegadigde was voor de vervanging van de KLM- en Transavia-vloot.